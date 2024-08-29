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MLB／遊騎兵關鍵換守拯救比賽！沒收白襪再見全壘打超神

聯合新聞網／ 綜合報導
遊騎兵踢館白襪，靠著詹考斯基的超美技取得2連勝。 截圖自影片
遊騎兵踢館白襪，靠著詹考斯基的超美技取得2連勝。 截圖自影片

遊騎兵隊踢館與白襪隊主場3連戰的第2場比賽，遊騎兵在9局下半領先1分的情況下，陣中外野手詹考斯基（Travis Jankowski）上演六星級美技守備，沒收馮恩（Andrew Vaughn）可能的再見3分砲，幫助球隊以4：3擊敗白襪，收下2連勝。

遊騎兵全場靠著陣中大物朗福德（Wyatt Langford）在4局上半的3分砲以及9局上兩支安打與保送的串聯，攻下4分。而白襪今天雖然在1局下先馳得點，但直到9局都還落後遊騎兵1分。9局下半遊騎兵做出守備異動，由詹考斯基接替朗福德鎮守左外野，而這次調度卻也意外成為本場賽事的勝負關鍵。

朗福德4局上炸裂3分砲，成功超前。 路透
朗福德4局上炸裂3分砲，成功超前。 路透

白襪在9局下掌握最後反攻機會，敲出2支安打攻占一、二壘，接著上場的范恩咬中好球帶低位置的滑球，眼看就要飛出左外野大牆，但剛接任左外野守備工作的詹考斯基奮力一跳，沒收了這支可能形成的再見全壘打，形成不可思議的六星守備美技，幫助遊騎兵守下勝利。

白襪在這場比賽後吞下了慘烈的6連敗，目前戰績是全大聯盟最差的31勝103敗，早早就退出季後賽行列，甚至有機會「挑戰」1960年大都會隊的單季120敗紀錄。

大聯盟 白襪 遊騎兵

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