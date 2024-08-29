MLB／大谷愛犬相伴火力全開 1轟2盜邁向史上首次50-50

道奇隊巨星大谷翔平今天賽前帶著愛犬Decoy亮相，笑得相當開心，對金鶯隊3連戰第2戰開打後，打擊手感也很好，首局首打席全壘打，本季第42轟出爐，道奇終場以6：4獲勝，3連戰前兩戰扳平戰局。

大聯盟兩支頂尖球隊進行跨聯盟比賽，道奇球場昨天湧進52382人觀戰，道奇以2：3落敗；兩軍今天再度對決，前4萬名進場觀眾可獲大谷抱著Decoy的金色搖頭娃娃，賽前幾小時就有大批球迷在外排隊，最後湧進53290人，開心迎接道奇獲勝。

大谷今天賽前帶著愛犬完成開球儀式。 美聯社

大谷和Decoy一起完成開球儀式，這場倍受矚目的比賽開打後，他在1局下面對金鶯先發投手伯恩斯（Corbin Burnes），在球數2好2壞後，把87英里滑球轟上中右外野看台，形成391英尺陽春砲，攻下全場第1分，本季第42轟出爐，在國聯穩居榜首。

金鶯2局上攻下3分後來居上，道奇3局下回敬4分大局奠定勝基，大谷貢獻安打串聯攻勢，還和貝茲（Mookie Betts）演出雙盜壘成功，赫南德茲（Teoscar Hernandez）3分砲成為致勝一擊。

大谷今天單場2盜。 美聯社

大谷5局下揮出內野滾地球，靠野手選擇上壘，接著盜上二壘，再靠金鶯兩次失誤跑回個人第3分、全隊第6分，7局下最後一次打擊遭三振。

熄火兩場後再度出現全壘打，大谷42轟在國聯領先排名第2的勇士隊歐蘇納（Marcell Ozuna）5轟，95分打點暫居第2，落後歐蘇納3分，42次盜壘成功也是第2，落後紅人隊克魯茲（Elly De La Cruz）19次。打擊率2成95排名第5。

值得一提的是，大谷本季得分已達104分，寫下個人生涯單季新高，超越2021年效力天使隊103分紀錄。

道奇本季戰績79勝54敗、勝率5成94，仍是大聯盟最強球隊，本季還有最後29場例行賽，大谷目前42轟42盜，很有機會挑戰史上首次「雙50」超級紀錄。