MLB／卡洛爾單場雙響！ 夯逆轉滿貫砲助響尾蛇氣走大都會

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）手感持續火燙，今天面對大都會隊，8下轟出逆轉滿貫砲，用單場雙響砲表現，幫助球隊以8：5險勝。

響尾蛇2局下靠吉洛梅（Luis Guillorme）適時安打先馳得點，3下彼德森（Joc Pederson）轟出兩分砲，4下卡洛爾再補上一發陽春砲，取得4：0領先。

5 HR in his last 11 games



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不過大都會5上展開反撲，靠著安打串聯和貝德（Harrison Bader）兩分砲，單局攻下4分扳平戰局。6上大都會再靠阿隆索（Pete Alonso）高飛犧牲打，取得1分領先。

8下2出局迪亞茲（Edwin Díaz）接替投球，他投出2保送堆成滿壘，輪到卡洛爾上場打擊，他鎖定迪亞茲低角度滑球，一棒掃出右外野大牆，形成滿貫砲，終場響尾蛇就以8：5勝出。

Corbin Carroll's 2nd HR of the night is a GO-AHEAD GRAND SLAM! 🤯 pic.twitter.com/fvTsXRrXGA — MLB (@MLB) 2024年8月29日

卡洛爾全場5打數2安打，包含雙響砲，進帳5分打點，賽後打擊率0.225，整體攻擊指數（OPS）0.725。響尾蛇本季戰績76勝57敗，只落後國西龍頭道奇隊2.5場。

值得一提的是卡洛爾在8月狀態回升，單月敲出7轟與4支三壘打，OPS來到0.937。