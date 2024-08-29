MLB／卡洛爾單場雙響！ 夯逆轉滿貫砲助響尾蛇氣走大都會
響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）手感持續火燙，今天面對大都會隊，8下轟出逆轉滿貫砲，用單場雙響砲表現，幫助球隊以8：5險勝。
響尾蛇2局下靠吉洛梅（Luis Guillorme）適時安打先馳得點，3下彼德森（Joc Pederson）轟出兩分砲，4下卡洛爾再補上一發陽春砲，取得4：0領先。
不過大都會5上展開反撲，靠著安打串聯和貝德（Harrison Bader）兩分砲，單局攻下4分扳平戰局。6上大都會再靠阿隆索（Pete Alonso）高飛犧牲打，取得1分領先。
8下2出局迪亞茲（Edwin Díaz）接替投球，他投出2保送堆成滿壘，輪到卡洛爾上場打擊，他鎖定迪亞茲低角度滑球，一棒掃出右外野大牆，形成滿貫砲，終場響尾蛇就以8：5勝出。
卡洛爾全場5打數2安打，包含雙響砲，進帳5分打點，賽後打擊率0.225，整體攻擊指數（OPS）0.725。響尾蛇本季戰績76勝57敗，只落後國西龍頭道奇隊2.5場。
值得一提的是卡洛爾在8月狀態回升，單月敲出7轟與4支三壘打，OPS來到0.937。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言