MLB／山本由伸3A復健賽飆154公里 外加電子好球帶初體驗
道奇日本強投山本由伸今天在3A進行復健賽，主投2局被敲1支安打丟掉1分，最快球速來到95.7英哩（約154公里）。山本由伸在今年6月中旬因右肩旋轉肌袖拉傷，被放進60天傷病名單，前一次在大聯盟登板已經是美國時間6月15日。
山本今在3A先發對上遊騎兵，首局2出局後遭到中外野440英尺超大號陽春砲狙擊，後續打者擊出三壘滾地出局。2局下山本及時回穩，投出上三下。
總計今天山本主投2局，用球數31球中有23顆好球，飆2K失1分，最快球速來到95.7英里（約154公里）。值得一提的是，山本今天也體驗到了目前在小聯盟實行的電子好球帶，二局下2出局時投捕針對一顆高角度的球提出挑戰，靠著電子好球帶的幫助成功取得第2K，主播也特別提及：「歷史性的一刻！山本由伸首次挑戰好球帶！」
去年季後以12年3.25億美元大約加盟道奇的山本由伸，本季在大聯盟出賽14場戰績6勝2敗、防禦率2.92。
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