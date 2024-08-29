MLB／勇士塞爾15勝國聯第1人 邁向三冠王之路愈戰愈勇

勇士隊王牌投手塞爾（Chris Sale）愈戰愈勇，今天對雙城隊先發6局失1分，以優質表現奪下本季第15勝，暫居國聯投手三冠王，勇士終場5：1獲勝，完成3連戰橫掃。

塞爾用109球完成6局任務，被揮出6支安打，投出6次三振，從7月4日擊敗巨人隊開始，締造5連勝紀錄，本季戰績升至15勝3敗、防禦率2.58，奪三振也達197次。

勇士打完前5局1：0領先，6局下被雙城追平，但7局上密集攻勢攻下4分，塞爾第15勝也到手，離個人單季最多勝紀錄只差2勝（2012、16年在白襪隊，2017年在紅襪隊都是17勝）。

塞爾已經連續14場先發自責分低於2分，本季飆出197K更創隊史左投紀錄，目前和教士隊希斯（Dylan Cease）並列大聯盟三振王。

老虎隊王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）目前戰績15勝4敗、防禦率2.58，奪三振193次，也是美聯三冠王。

勇士在國聯東區排名第2，落後費城人隊5勝差，挑戰季後賽重點擺在外卡，暫居第3還在安全名單內；雙城最近4連敗，近10戰2勝8敗，在美聯中區排名第3，外卡排名也是第3。