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MLB／大谷翔平愛犬搖頭娃娃日 Decoy上演最可愛開球

中央社／ 洛杉磯28日專電
大谷和愛犬Decoy上演最可愛開球！ 美聯社
大谷和愛犬Decoy上演最可愛開球！ 美聯社

美國職棒洛杉磯道奇隊今天為日本球星大谷翔平舉行搖頭娃娃日，他帶著愛犬「彈額頭」為比賽開球，球隊官網冠上「最可愛的開球嘉賓」。

今天是洛杉磯道奇隊發放「大谷翔平與愛犬Decoy」搖頭娃娃日子，限量發送4萬個。美國職棒隊伍經常製作球員公仔，又稱搖頭娃娃（Bobblehead），在特定的「搖頭娃娃日」發送給進場的觀眾。

道奇今天在主場迎戰巴爾的摩金鶯隊，大谷翔平擔任第1棒指定打擊。他近日剛達成40全壘打、40盜壘的里程碑，單季全壘打數累計到41支。

搖頭娃娃的主角大谷翔平與愛犬「彈額頭」是賽前儀式的焦點人物。比賽開始前，大谷抱著愛犬上投手丘，他自己親自擔任捕手。只見「彈額頭」咬著棒球，直奔本壘板找大谷，最後還來一個可愛擊掌。

大谷翔平的愛犬是一隻荷蘭小獵犬。大谷去年獲選年度最有價值球員（MVP），得獎感言影片中首度抱著愛犬亮相，引發球迷好奇。他今年加盟道奇記者會首度揭露愛犬的名字叫做Decoy或日語「彈額頭」（Dekopin）。

今天是洛杉磯道奇隊發放「大谷翔平與愛犬Decoy」搖頭娃娃日子。雖然是星期三的週間比賽，仍吸引瘋狂人潮。

球迷為搶前4萬名進場，拿搖頭娃娃，球場外形成壯觀人龍。比賽在晚間7時10舉行，道奇球場在今天上午11時左右已經出現排隊人龍。洛杉磯多家新聞台，包括ABC7、NBCLA出動直升機，空中拍攝球場外密密麻麻的人潮。

大谷愛犬搖頭娃娃日吸引爆滿人潮。 美聯社
大谷愛犬搖頭娃娃日吸引爆滿人潮。 美聯社

大谷翔平

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