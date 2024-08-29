MLB／支持林多拿MVP而不是大谷 響尾蛇球員：他每天都守備

道奇隊日本球星大谷翔平日前成為史上最速「40轟40盜」球員，他也是本季國聯MVP熱門人選。不過響尾蛇隊內野手吉洛梅（Luis Guillorme）認為，大都會隊游擊手林多（Francisco Lindor）更有資格拿MVP。

吉洛梅曾與林多當3年隊友，本季出賽66場，有7轟和17分打點，打擊率0.212。他近日上播客節目談到國聯MVP話題時力挺林多，「不是在貶低大谷，但林多每天都上場防守。至少今年大谷翔平不會投球，因此情況有些不同。林多攻防兩端都有好表現，這更令人印象深刻。」

截至今天賽前，林多本季出賽132場，累積27轟、78分打點和25次盜壘，打擊率0.270，整體攻擊指數（OPS）0.828。大谷翔平出賽129場，有41轟、94分打點和40次盜壘成功，打擊率0.294，OPS為0.993。

雖林多帳面數據不如大谷，但他鎮守游擊，因此數據網站《Fangraphs》統計的勝利貢獻值（fWAR）比大谷還出色。截至今天賽前，全大聯盟fWAR排名依序是洋基隊賈吉（Aaron Judge）9.7、皇家隊游擊手惠特（Bobby Witt Jr.）9.3、洋基隊索托（Juan Soto）7.5、金鶯隊游擊手韓德森（Gunnar Henderson）6.7；國聯最高則是林多的6.6，大谷翔平以6.3排第2。