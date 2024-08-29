聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／賈吉再度熄火停在51轟 洋基被國民超級新人轟垮
國民隊22歲超級新人克魯斯（Dylan Crews），今天對洋基隊之戰擔任開路先鋒，1局下從洛登（Carlos Rodon）的手中轟出陽春砲，生涯首轟成為致勝一擊，國民終場以5：2獲勝，贏得本季唯一交手系列賽。
國民前天首戰落敗，接下來連贏洋基兩場，在3連戰勝出，洋基重砲賈吉（Aaron Judge）3戰合計9打數3安打、攻下1分打點，未有全壘打紀錄，目前51轟、123分打點穩居美聯雙冠王，打擊率3成33暫居第2，只落後皇家隊惠特（Bobby Witt Jr.）的3成46。
克魯斯在去年選秀會被國民首輪指名，前天升上大聯盟，昨天出現生涯首安，3連戰最後一戰改打第1棒，首局面對洛登投出的第2球，就把93英里速球轟上左外野看台，生涯首轟、首分打點出爐，4局下二壘打再攻下1分打點，成為國民贏球功臣。
洛登投完前兩局被攻下4分，用100球完成5.2局退場，失5分吞敗；洋基78勝56敗仍是美聯最佳，但只領先金鶯隊半場勝差，金鶯今天若能擊敗道奇隊，將和洋基並列分區排名第1。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言