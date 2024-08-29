MLB／賈吉再度熄火停在51轟 洋基被國民超級新人轟垮

國民隊22歲超級新人克魯斯（Dylan Crews），今天對洋基隊之戰擔任開路先鋒，1局下從洛登（Carlos Rodon）的手中轟出陽春砲，生涯首轟成為致勝一擊，國民終場以5：2獲勝，贏得本季唯一交手系列賽。

國民前天首戰落敗，接下來連贏洋基兩場，在3連戰勝出，洋基重砲賈吉（Aaron Judge）3戰合計9打數3安打、攻下1分打點，未有全壘打紀錄，目前51轟、123分打點穩居美聯雙冠王，打擊率3成33暫居第2，只落後皇家隊惠特（Bobby Witt Jr.）的3成46。

克魯斯在去年選秀會被國民首輪指名，前天升上大聯盟，昨天出現生涯首安，3連戰最後一戰改打第1棒，首局面對洛登投出的第2球，就把93英里速球轟上左外野看台，生涯首轟、首分打點出爐，4局下二壘打再攻下1分打點，成為國民贏球功臣。

洛登投完前兩局被攻下4分，用100球完成5.2局退場，失5分吞敗；洋基78勝56敗仍是美聯最佳，但只領先金鶯隊半場勝差，金鶯今天若能擊敗道奇隊，將和洋基並列分區排名第1。