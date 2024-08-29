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MLB／小熊最後3局攻11分史詩逆轉 海盜史肯斯：要找回認同感

聯合新聞網／ 綜合報導
海盜隊狀元火球男史肯斯勝投被牛棚放火搞砸。 法新社
海盜隊狀元火球男史肯斯勝投被牛棚放火搞砸。 法新社

海盜隊狀元火球男史肯斯（Paul Skenes）今天面對小熊隊，主投5局失3分，自家打線也有10分火力相挺。不料牛棚竟守不住7分領先，小熊最後3局狂攻11分，上演史詩級逆轉秀，以14：10擊敗海盜。

史肯斯主投5局送出6K和1保送，被敲5安打，失3分有2分自責，賽後防禦率2.23。小熊先發投手漢崔克斯（Kyle Hendricks）只投1.2局就失6分，牛棚接手後也無法止血，5局打完陷入3：10落後。

沒想到海盜牛棚7上開始放火，小熊貝騰柯特（Christian Bethancourt）敲出兩分砲。8上火球男查普曼（Aroldis Chapman）再丟3分。9上海盜終結者貝德納（David Bednar）和比克斯（Jalen Beeks）接力丟分，小熊靠著單局6安2保送灌進6分，海盜9下無功而返，吞下敗仗。

海盜隊狀元火球男史肯斯。 美聯社
海盜隊狀元火球男史肯斯。 美聯社

海盜系列賽3戰狂失41分，慘遭橫掃，海盜總教練薛爾頓（Derek Shelton）被問到這是否是執教以來最大挑戰，他說，「我不知道自己是否曾像現在一樣，這麼生氣過。」史肯斯則直言，「真的必須專心為彼此而戰，要找回作為一支球隊的身份認同。」

小熊上一次落後7分逆轉勝是2023年4月11日，當時以14：9擊敗水手隊，這是隊史自1998和99賽季後，首次連2賽季上演落後7分上演逆轉勝。小熊目前戰績68勝66敗，落後國聯外卡第3的勇士隊5場勝差；海盜則是62勝71敗，幾乎與季後賽無緣。

史肯斯 小熊 海盜

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