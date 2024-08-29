MLB／「台灣走路」6連敗！ 太空人3響砲+7局無安打擊垮費城人

太空人隊作客費城人隊進行3連戰最終戰，太空人今日投打俱佳，包含艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）單場3響砲以及24歲的義大利新秀亞里蓋提（Spencer Arrighetti）7.2局狂飆11K的帶領下，以10：0大勝費城人，避免被橫掃的命運。

首局太空人就靠著「阿土伯」亞土維（Jose Altuve）在一三壘有人時，趁著費城人先發投手「台灣走路」沃克（Taijuan Walker）與一壘手哈波（Bryce Harper）牽制後的空檔從三壘溜回本壘先馳得點。

接著太空人在四局上開啟一波5分攻勢，包含梅耶斯（Jake Meyers）的長打與杜邦（Mauricio Dubón）的安打串聯，艾瓦瑞茲後續再轟出一發2分砲。七局上艾瓦瑞茲再度開轟，8局上他又跟麥科密克（Chas McCormick）上演背靠背，這是艾瓦瑞茲生涯第3度單場3響。太空人先發投手亞里蓋提前七局更上演無安打比賽，直到第八局被海斯（Austin Hays）敲出內野安打才破功。

太空人靠著艾瓦瑞茲生涯第3度單場3響砲避免被橫掃，上一次艾瓦瑞茲3響砲發生在2022年9月16日對決運動家。 美聯社

費城人先發沃克今天主投6局被打13支安打失了6分責失，本季防禦率高達6.50，連2場先發狂失6分，5月後甚至未再奪勝，吞了一波6連敗，費城人教頭湯姆森（Rob Thomson）表示，可能要再斟酌是否讓沃克扛下一場先發，不過沃克本人貌似覺得自己有所進步：「這場比賽出現很多滾地球，這算是往對的方向跨了一步。」