MLB／爆滿人潮搶大谷抱愛犬搖頭娃娃 官網認證棒界最好狗爸爸

道奇隊今天在洛杉磯主場對金鶯隊進行3連戰第2戰，前4萬名進場球迷可獲大谷翔平抱著愛犬Decoy的金色搖頭娃娃，賽前幾小時就出現球迷大排長龍的瘋狂場面，大谷也在抵達球場時收到這個紀念品，笑得超開心，大聯盟官網特別提到：「如果你認為大谷是棒界最好的狗爸爸，請點頭。」

道奇6月首次舉行大谷的搖頭娃娃日，吸引53527名觀眾進場，今天的金色版搖頭娃娃又成焦點，就連道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）都被人潮塞住，好不容易才進入球場。

Excitement level for Shohei and Decoy. 📈 pic.twitter.com/54viWyFYBY — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2024年8月29日

「很高興我成功了，」羅伯茲笑說，令人難以置信，不知這是大谷、Decoy還是兩者的組合，球迷對這個搖頭娃娃的需求量很大，自己花了很長時間才進到場內。

另一款正常配色的大谷翔平抱著愛犬Decoy搖頭娃娃。 美國聯合通訊社

大谷從去年拿到第2座美聯MVP開始，多次帶著Decoy公開亮相，今天賽前特別拍照，右手拿著搖頭娃娃，另一手就抱著愛犬，大聯盟官網提到，Decoy甚至躺在主人的懷裡好奇地盯著搖頭娃娃。

The first gold bobblehead goes to Shohei and Decoy. 🤩 pic.twitter.com/lpziRN9d8X — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2024年8月28日

羅伯茲表示，大谷真的很棒，顯然對所有成功以及對他和Decoy的宣傳感到開心，這對道奇是好事。