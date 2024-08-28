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MLB／皇家「天王山之戰」3連勝 追平守護者並列美中龍頭

聯合新聞網／ 綜合報導
皇家今天取得「天王山之戰」3連勝，也追上守護者並列分區第一。 美聯社
皇家今天取得「天王山之戰」3連勝，也追上守護者並列分區第一。 美聯社

誰能想到這支上季輸106場的皇家隊，今年就能重建成功成為季後賽勁旅，甚至登上美聯中區龍頭？

皇家今天繼續與守護者展開「天王山之戰」，雖然先發投手羅倫佐（Michael Lorenzen）因左腿傷勢提前離場，但靠著牛棚完美壓制和德容（Paul DeJong）2分砲支援，最終球隊以6：1取得勝利，也追上守護者並列分區第一。

皇家本季展現強烈企圖，全明星週過後狀態更是火燙，拿下聯盟最佳的23勝13負戰績，但仍距離守護者7場勝差，直至今天終於成功追上。2局上他們率先開張，一壘有人情況下，德容逮中威廉斯（Gavin Williams）紅中偏上的四縫線速球，擊出2分砲。

第5局天空突然下起雨，因此比賽延誤了2個小時以上，但皇家攻勢並未被澆熄。7局上他們靠著2支安打、3次保送和1次暴投得到3分，不過「少主」惠特（Bobby Witt Jr.）被觸身球擊中右手，好在並無大礙，他也在第9局貢獻1發二壘安打。

防守方面，雖然皇家先發羅倫佐因左腿不適，僅投1.2局就離場，但球隊牛棚兼顧，仍上演完美壓制，整場比賽只讓對手擊出3支安打，最終他們以6：1拿下系列賽3連勝，成功追上最後1場勝差，與守護者並列分區龍頭。

兩隊在明天將進行系列賽最終戰，輸贏會直接影響誰能在美聯中區脫穎而出。

DeJong MLB 守護者 德容 皇家

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