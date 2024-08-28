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MLB／農場只待10天就重回大聯盟 紅襪44歲老將：感覺很好

聯合新聞網／ 綜合報導
44歲左投老將希爾(中)今天已被紅襪拉上大聯盟，今天就出現在場邊。 美聯社
44歲左投老將希爾(中)今天已被紅襪拉上大聯盟，今天就出現在場邊。 美聯社

44歲左投老將希爾（Rich Hill）日前才與老東家紅襪簽下小聯盟合約，10天後便因球隊傷病問題將被拉上大聯盟，迎來久違登板。受訪時他表示感覺很棒，會好好把握機會上場比賽。

事實上在賽季開始前希爾曾收到3份合約報價，但他希望能花時間執教兒子的少棒隊，因此拒絕。直到8月17日他與紅襪簽下小聯盟合約從3A出發，並在8月23日掛帥先發，主投2局繳出無失分無安打表現。

44歲左投老將希爾去年效力過海盜。 美聯社
44歲左投老將希爾去年效力過海盜。 美聯社

不過希爾並未在農場停留過久，由於紅襪傷兵過多，他在10天後便被拉上大聯盟。「感覺很棒，」他在訪問中表示，自己能做的就是準備好並把握機會，整個夏天所付出的努力和時間讓重返大聯盟成真，未來將面臨多項挑戰，他會以努力不懈的態度上場比賽。

這是希爾第4度效力紅襪，共累積70場出賽，其中30場為先發，戰績12勝8敗，防禦率為3.31。希爾19年生涯中效力過13支球隊，共計90勝73敗，防禦率4.01，上季在海盜與教士出賽32場，有27場先發，拿下8勝14敗，防禦率5.41。

Hill MLB 大聯盟 希爾 紅襪

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