MiLB／鄧愷威本季代表作 3A先發6局無失分奪勝投

旅美舊金山巨人隊投手鄧愷威今天在小聯盟3A出賽，總計投6局僅被敲出1支安打、無失分，球隊終場以8比2搶勝，鄧愷威奪下本季3A第2勝。

巨人隊小聯盟3A今天與奧克蘭運動家隊交手，巨人隊派出台灣投手鄧愷威先發，鄧愷威1局上雖讓對手靠著失誤上壘，但力守不失分。

鄧愷威2局上2人出局後被敲出二壘打，但沒讓對手延續攻勢，從第2局最後一個出局數算起，連抓13個出局數，沒有失分。

鄧愷威今天賽前8月出賽表現不理想，賽前8月4場出賽吞下2敗，今天比賽表現回穩，總計用77球投6局，僅被敲出1支安打，投出7次三振、沒有四壞保送，無失分，好投壓制奪下勝投，賽後防禦率8.29。

巨人隊2局下先馳得點，4局下靠著單局4支安打，包括薩博爾（Blake Sabol）全壘打，單局攻下4分，5局下攻下2分，8局下再添1分保險分，順利拿下比賽勝利。