MLB／大谷翔平敲雙安證明觸身球無礙 道奇遭逆轉輸金鶯

道奇隊今起在自家主場與金鶯隊進行三連戰，大谷翔平單場雙安，證明前一戰觸身球沒影響，並一度為球隊跑回超前分，然而金鶯隊靠著烏力亞斯（Ramon Urias）的2分砲逆轉，首戰以3：2擊敗道奇。

大谷翔平今天擔任先發第1棒，前兩打席都敲出安打，1局下敲安後因貝茲（Mookie Betts）雙殺打無緣得分，但3局下再次敲安，而貝茲選到保送延續攻勢，赫南德茲（Teoscar Hernandez）的安打送回大谷翔平，讓道奇隊取得2：1領先。

金鶯隊在歐赫恩（Ryan O'Hearn）2局上敲出陽春砲後，被道奇追平、超前，但5局上烏力亞斯又從弗萊賀提（Jack Flaherty）手中敲出逆轉2分砲，再次要回領先。

道奇隊在3局下得分後，只再出現2支安打，攻勢歸零，大谷翔平另外2打席是飛球出局、三振，4打數2安打作收，打擊率回升到2成94，大谷前一場對光芒隊被觸身球打到左手腕，之後接受X光檢查與斷層顯影檢查都無大礙。

弗萊賀提先發6局被敲6支安打，包含2轟，丟掉3分；金鶯隊先發投手厄文（Cole Irvin）則是4.1局被敲5支安打，丟掉2分，無關勝敗。