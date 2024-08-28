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MLB／失誤過多移防中外野 克魯茲坦言對海盜決策失望

聯合新聞網／ 綜合報導
海盜新星克魯茲今天在賽後受訪時，坦言對球隊調動感到失望，認為自己應該繼續待在內野。 路透社
海盜新星克魯茲今天在賽後受訪時，坦言對球隊調動感到失望，認為自己應該繼續待在內野。 路透社

海盜球團昨天宣布，將陣中新星克魯茲（O'Neill Cruz）從游擊防區調至中外野。今天他在賽後受訪時坦言對球隊調動感到失望，認為自己應該繼續待在內野。

「不是個好消息，但同時也不算壞。」克魯茲受訪時透過翻譯說道：「作為球員，有些球團的決策你無法掌控，我只能盡力做到最好。」他也提到會去向隊友塔提斯（Fernando Tatis Jr.）求教，這位明星游擊手近年因傷被調往外野，但同樣獲得成功，甚至拿下金手套獎項。

不過會有如此決策，是因為克魯茲本季在游擊區表現不佳，守備率0.939，出現24次失誤，排名聯盟第二，僅次於紅人的克魯茲（Elly De La Cruz）。而海盜在宣佈將克魯茲放到中外野後，連續兩場比賽他都是以指定打擊出賽，今天更繳出4支4超級猛打賞並打回2分，不過海盜投手再次被打爆，終場以5：9連兩天輸給小熊隊。

Cruz MLB 克魯茲 海盜

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