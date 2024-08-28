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MLB／洋基轉播單位辦猜球員活動 播王建民受傷影片掀回憶殺

聯合新聞網／ 綜合報導
王建民。 路透
王建民。 路透

洋基隊今天在客場以2：4不敵國民隊，洋基官方電視台《Yes Network》特別提到我國旅美強投王建民，還播出王建民當時跑壘受傷影片，再度讓球迷們感嘆不已。

《Yes Network》今天舉辦「Can you Name that Yankee?」問答活動，讓球迷猜誰曾效力過洋基、國民、藍鳥和皇家隊，該球員生涯累積845.2局，取得68勝，防禦率4.36。答案當然是王建民，他曾在2006和07年效力洋基，連2年奪下19勝，當時不只是台灣家喻戶曉的球星，也在大聯盟具知名度。

轉播單位還播出王建民2008年6月16日，對戰太空人隊時跑壘扭傷腳踝畫面。這次受傷重創王建民大聯盟生涯。許多球迷因此懷念起王建民；不過也有人認為播出王建民受傷影片不適當。

洋基塞揚強投柯爾（Gerrit Cole）本場主投6局飆出7K失3分，但打線遭國聯敗投王柯賓（Patrick Corbin）封鎖，他主投6局無失分，洋基終場以2：4輸球。賈吉（Aaron Judge）3打數1安打，獲得1次保送，打擊率0.333，整體攻擊指數（OPS）1.197。

洋基 王建民

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