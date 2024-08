MLB／洋基轉播單位辦猜球員活動 播王建民受傷影片掀回憶殺

洋基隊今天在客場以2:4不敵國民隊,洋基官方電視台《Yes Network》特別提到我國旅美強投王建民,還播出王建民當時跑壘受傷影片,再度讓球迷們感嘆不已。

《Yes Network》今天舉辦「Can you Name that Yankee?」問答活動,讓球迷猜誰曾效力過洋基、國民、藍鳥和皇家隊,該球員生涯累積845.2局,取得68勝,防禦率4.36。答案當然是王建民,他曾在2006和07年效力洋基,連2年奪下19勝,當時不只是台灣家喻戶曉的球星,也在大聯盟具知名度。

轉播單位還播出王建民2008年6月16日,對戰太空人隊時跑壘扭傷腳踝畫面。這次受傷重創王建民大聯盟生涯。許多球迷因此懷念起王建民;不過也有人認為播出王建民受傷影片不適當。

洋基塞揚強投柯爾(Gerrit Cole)本場主投6局飆出7K失3分,但打線遭國聯敗投王柯賓(Patrick Corbin)封鎖,他主投6局無失分,洋基終場以2:4輸球。賈吉(Aaron Judge)3打數1安打,獲得1次保送,打擊率0.333,整體攻擊指數(OPS)1.197。