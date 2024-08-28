MLB／自由市場上演「地鐵大戰」？索托起標價預估159億

大聯盟例行賽漸入尾聲，《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）也撰文提及賽季結束後，自由市場走向如何。其中洋基天才強打索托（Juan Soto）被預估會拿到1張至少5億美元（約新台幣159億）的天價合約，並且大都會將成為洋基最大潛在競爭對手。

作為今年自由市場最大咖的球員，帕桑提到業界一致認同索托的合約起價就是5億美元，只高不低。本賽季轉戰至洋基後，索托目前已經敲出生涯最高37轟，打擊能力驚人。此外，即將滿26歲的年紀在自由市場也是相當難得，上1位則是同為洋基名將的「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez），他在2000年從水手轉戰遊騎兵，並簽下10年2.5億美元的天價合約。

雖然實力堅強，但索托價碼極高也是事實。帕桑預估有望負擔這筆金額的球隊是小熊與紅襪，天使有可能負擔但應該不會爭奪他，至於水手應該會被高昂的價格勸退。因此業界認定，最終索托爭奪戰會上演紐約內鬥，由大都會對上洋基。

帕桑指出，無論洋基今年是否會贏下自2009年後的首座世界大賽冠軍，索托都扮演重要角色，他們勢必盡力留下這位天才。反觀大都會需要1位中心棒次的超級強打，而大都會富豪老闆科恩（Steve Cohen）也知道球員在30歲後，表現高機率開始走下坡。若能簽下索托，他會以巔峰狀態完成4個賽季才滿30歲。此外，他不需要透過交易，而是花錢就能取得，是大都會的完美目標。