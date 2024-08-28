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MLB／日前遭道奇DFA！5屆金手套海沃德轉戰太空人

聯合新聞網／ 綜合報導
海沃德。 法新社
海沃德。 法新社

35歲外野手海沃德（Jason Heyward）日前遭道奇隊指定讓渡（DFA）後，成為自由球員。據大聯盟官網報導，他即將加盟太空人隊，球團尚未正式確認。

海沃德生涯擁有5座金手套，去年轉戰道奇後回春，出賽122場有15轟，打擊率0.269，整體攻擊指數（OPS）0.813，都創2020年後新高，休賽季也以1年900萬美元續約。

今年開季海沃德因傷缺陣，復出後表現不佳，出賽63場只有6轟，打擊率0.208，OPS值0.682。道奇季中發動交易，得到同樣以守備見長的基爾邁爾（Kevin Kiermaier），即使海沃德21日代打擊出致勝三分砲，仍遭DFA。

海沃德被DFA後成為自由球員，預計加入太空人，大聯盟官網提到，太空人今年一直在尋找替補外野手。

Jason Heyward 太空人 道奇

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