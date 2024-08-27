快訊

雙龍爭搶新光金 金管會銀行局副局長首度親上火線七大面向釋疑

立委鄭天財遭檢調偵訊約談…傳收廠商百萬賄款 掛名「辦公室特助」幫喬事情

台玻大樓違法施工？民眾黨新辦公室「空蕩蕩」環境曝 建管處稽查結果出爐

MLB／美中龍頭之爭！皇家雙重賽橫掃守護者、差1場就登頂

聯合新聞網／ 綜合報導
皇家今天贏下與守護者的「天王山之戰」雙重戰，距離龍頭寶座僅1場勝差。 法國新聞社
皇家今天贏下與守護者的「天王山之戰」雙重戰，距離龍頭寶座僅1場勝差。 法國新聞社

美聯中區前兩名隊伍守護者皇家，在今天開始連續進行4場「天王山之戰」，將爭奪分區龍頭寶座。本日進行雙重賽，首戰皇家靠著梅蘭德斯（MJ Melendez）3分砲和「少主」惠特（Bobby Witt Jr.）關鍵陽春全壘打，以4：3先下一城。第2戰則是由鐵捕培瑞茲（Salvador Perez）完全接管比賽，單場雙響砲帶領球隊9：4完勝守護者，連贏2場比賽讓皇家距離龍頭寶座僅1場勝差。

第1戰守護者率先開張，2局下靠著安打和保送拿下全場第1分，再藉由對方捕手培瑞茲的捕逸攻下第2分。不過皇家在4局上靠著梅蘭德斯1發3分砲，將比分逆轉，5局下他再上演一次撲接美技，攻守方面都展現實力。

7局下守護者奈勒（Josh Naylor）敲出適時安打，將拉米瑞茲（Jose Ramirez）送回本壘，3：3追平比分。怎料下個半局惠特發威，抓住紅中偏低滑球，1棒扛出中左外野全壘打牆。這發陽春砲也幫助隊伍以4：3拿下首勝。

第2戰仍是由守護者先破蛋，拉米瑞茲在一二壘有人情形下敲出帶2分打點的二壘安打，再靠著對手失誤再拿1分。不過皇家打線手感越來越燙，第2到4局狂敲6安，外帶1次保送與高飛犧牲打，拿下4分逆轉超前，其中包含德容（Paul DeJong）2局上半的開張陽春砲。

接下來培瑞茲好戲上演，先是在5局上夯出陽春砲，接著第6局炸裂1發滿貫全壘打，讓比賽在無懸念，最終皇家以9：4再下一城，制霸雙重賽。單日2勝後皇家距離守護者僅1場勝差，而明後兩天雙方仍有賽事，戰況勢必激烈。

MLB 守護者 皇家

相關新聞

MLB／美中龍頭之爭！皇家雙重賽橫掃守護者、差1場就登頂

美聯中區前兩名隊伍守護者與皇家，在今天開始連續進行4場「天王山之戰」，將爭奪分區龍頭寶座。本日進行雙重賽，首戰皇家靠著梅蘭德斯（MJ Melendez）3分砲和「少主」惠特（Bobby Witt Jr

MLB／觸身球打中大谷遭球迷炎上 光芒左投難擋砲火關閉X帳號

光芒左投勒夫雷迪（Richard Lovelady）在昨天對上道奇的比賽中，投出觸身球擊中大谷翔平左前臂，讓球迷相當不滿，紛紛在賽後於社群進行攻擊。根據日媒報導，因承受不住網友砲火，勒夫雷迪目前已關閉

MLB／出現末日天色！前統一獅洋投重返大聯盟3局無失分

去年來台效力統一獅隊的洋投布萊威（Scott Blewett）本季重回美職體系，他2周前站上大聯盟，沒想到只投1場就被DFA，隨後回到小聯盟。最近他又被拉上大聯盟，今天登板面對勇士隊，繳出中繼3局0失

MLB／老虎鬆口氣？最爛投資貝耶茲右臀動手術賽季報銷

游擊手貝耶茲（Javier Baez）過去在小熊時期因防守與強悍打擊能力，被譽為「內野魔術師」，但以1.4億美元轉戰老虎後狀態盡失，陷入大低迷，反被視為大聯盟最爛投資。不過老虎稍微可以鬆口氣，他在今天

MLB／小熊18分打爆海盜寫2項百年紀錄 「本季最爛好球」令人傻眼

小熊隊今天以18：8血洗海盜隊，比賽中發生有趣一幕，海盜第9局換上一壘手泰萊斯（Rowdy Tellez）消化比賽，他投出一顆「小便球」完全沒進九宮格，不料主審竟判好球，小熊打者威斯頓（Patrick

MLB／賈吉沒收全壘打超美技 洋基捕手開心有能爬牆的隊友

洋基隊今天以5：2擊敗國民隊，主砲賈吉（Aaron Judge）雖未開砲，全壘打支數停留在51轟，但憑藉沒收全壘打美技仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。