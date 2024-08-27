MLB／美中龍頭之爭！皇家雙重賽橫掃守護者、差1場就登頂

美聯中區前兩名隊伍守護者與皇家，在今天開始連續進行4場「天王山之戰」，將爭奪分區龍頭寶座。本日進行雙重賽，首戰皇家靠著梅蘭德斯（MJ Melendez）3分砲和「少主」惠特（Bobby Witt Jr.）關鍵陽春全壘打，以4：3先下一城。第2戰則是由鐵捕培瑞茲（Salvador Perez）完全接管比賽，單場雙響砲帶領球隊9：4完勝守護者，連贏2場比賽讓皇家距離龍頭寶座僅1場勝差。

第1戰守護者率先開張，2局下靠著安打和保送拿下全場第1分，再藉由對方捕手培瑞茲的捕逸攻下第2分。不過皇家在4局上靠著梅蘭德斯1發3分砲，將比分逆轉，5局下他再上演一次撲接美技，攻守方面都展現實力。

7局下守護者奈勒（Josh Naylor）敲出適時安打，將拉米瑞茲（Jose Ramirez）送回本壘，3：3追平比分。怎料下個半局惠特發威，抓住紅中偏低滑球，1棒扛出中左外野全壘打牆。這發陽春砲也幫助隊伍以4：3拿下首勝。

第2戰仍是由守護者先破蛋，拉米瑞茲在一二壘有人情形下敲出帶2分打點的二壘安打，再靠著對手失誤再拿1分。不過皇家打線手感越來越燙，第2到4局狂敲6安，外帶1次保送與高飛犧牲打，拿下4分逆轉超前，其中包含德容（Paul DeJong）2局上半的開張陽春砲。

接下來培瑞茲好戲上演，先是在5局上夯出陽春砲，接著第6局炸裂1發滿貫全壘打，讓比賽在無懸念，最終皇家以9：4再下一城，制霸雙重賽。單日2勝後皇家距離守護者僅1場勝差，而明後兩天雙方仍有賽事，戰況勢必激烈。