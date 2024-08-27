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MLB／觸身球打中大谷遭球迷炎上 光芒左投難擋砲火關閉X帳號

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平在昨天對上光芒的比賽中，被勒夫雷迪投出觸身球擊中左前臂。 美聯社
大谷翔平在昨天對上光芒的比賽中，被勒夫雷迪投出觸身球擊中左前臂。 美聯社

光芒左投勒夫雷迪（Richard Lovelady）在昨天對上道奇的比賽中，投出觸身球擊中大谷翔平左前臂，讓球迷相當不滿，紛紛在賽後於社群進行攻擊。根據日媒報導，因承受不住網友砲火，勒夫雷迪目前已關閉X平台帳號。

事情發生在第8局，勒夫雷迪被換上場後面對的首位打者就是大谷，在2壞1好情況下他投出1顆91.8英哩（約148公里）伸卡球，大谷預備揮棒瞬間左前臂直接被擊中，他隨即抓緊左手，吃痛的抱著頭向一壘跑去。

光芒左投勒夫雷迪投出觸身球擊中大谷，因承受不住網友砲火，目前已關閉X平台帳號。 法新社
光芒左投勒夫雷迪投出觸身球擊中大谷，因承受不住網友砲火，目前已關閉X平台帳號。 法新社

道奇主場觀眾看到這驚險一幕先是爆出驚呼，隨後怒噓勒夫雷迪。而此時的勒夫雷迪也並未關心大谷，而是率先確認他是否有完成出棒動作，更引起球迷不滿。因此事件發生後有不少網友在社群上攻擊勒夫雷迪，他也隨即關閉個人X平台帳號。

但事實上大聯盟並沒有投出觸身球後，投手要向打者道歉的文化，至多就是簡單致意。反觀日本或台灣，若在比賽中發生類似情況，投手多半會主動關心打者，或是將帽子脫下致歉。

MLB 光芒 大谷翔平 道奇

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