MLB／出現末日天色！前統一獅洋投重返大聯盟3局無失分

去年來台效力統一獅隊的洋投布萊威（Scott Blewett）本季重回美職體系，他2周前站上大聯盟，沒想到只投1場就被DFA，隨後回到小聯盟。最近他又被拉上大聯盟，今天登板面對勇士隊，繳出中繼3局0失分好投。

統一獅隊的洋投布萊威。 法新社

雙城隊強投歐柏（Bailey Ober）今天賽前連11場優質先發，不料本場表現荒腔走板，只投2局就狂失9分。比賽一度因雨暫停，3局雙城推出布萊威接手，布萊威總共投3局，送出3次三振，只被敲出2安，無失分。

雙城辛苦追分，最終仍以6：10吞敗。今天比賽氣候惡劣，一度出現宛如末日的紫紅色天空，當被問到天氣是否影響投球表現，歐柏表示，「我不知道雨來這麼早，當時天氣很熱，我流了很多汗，之前我也遇過這種比賽，能堅持投完，所以這不是藉口。」