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MLB／老虎鬆口氣？最爛投資貝耶茲右臀動手術賽季報銷

聯合新聞網／ 綜合報導
老虎游擊手貝耶茲今天確定接受右臀手術，賽季將報銷。 法新社
老虎游擊手貝耶茲今天確定接受右臀手術，賽季將報銷。 法新社

游擊手貝耶茲Javier Baez）過去在小熊時期因防守與強悍打擊能力，被譽為「內野魔術師」，但以1.4億美元轉戰老虎後狀態盡失，陷入大低迷，反被視為大聯盟最爛投資。不過老虎稍微可以鬆口氣，他在今天確定接受右臀手術賽季報銷，至少不會再傷害打線了。

現年31歲的貝耶茲是小熊2016年奪冠重要功臣，2021年季中轉戰至大都會後實力依舊堅強，整季敲出31轟外帶87分打點，讓他在休賽季以6年1.4億美元（約新台幣44億）大約加盟老虎。

來到底特律後貝耶茲狀態卻每況愈下。本季甚至繳出生涯前幾差表現，出賽80場僅有6轟37分打點，打擊率下探1成84、上壘率2成21、長打率2成94，多次有離譜揮空狀況，只要上場打擊幾乎就是在傷害球隊。在老虎的3個賽季累積出賽360場，僅繳出比2021年單季多1支的32轟外帶163分打點，打擊三圍則悽慘的0.221／0.262／0.347。

貝耶茲帶著大合約卻遲遲未能兌現身手，8月23日他因臀部發炎進入10天傷病名單，幾天後又進入60天傷病名單，這次更是直接宣告賽季報銷。不過老虎總教練辛區（A.J. Hinch）仍對子弟兵未來表示期待，並指出讓他健康復出是當務之急。「我們必須讓他（貝耶茲）恢復狀態。這會是一段漫長的時期，但希望會成功。」

Javier Baez MLB 老虎 貝耶茲

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