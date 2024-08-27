MLB／小熊打爆海盜寫2項百年紀錄 「本季最爛好球」令人傻眼

小熊隊今天以18：8血洗海盜隊，比賽中發生有趣一幕，海盜第9局換上一壘手泰萊斯（Rowdy Tellez）消化比賽，他投出一顆「小便球」完全沒進九宮格，不料主審竟判好球，小熊打者威斯頓（Patrick Wisdom）表情相當無奈。

小熊打線6局上狂攻8分，讓比賽失去懸念，9局上1出局海盜推出泰萊斯消化比賽，第一球是42英里小便球，明顯未進好球帶，結果卻被判定為好球，威斯頓立刻回頭和主審爭論，露出無奈表情繼續打擊，結果他還被觸身球砸中。

The Worst Strike Call of the Year. 🤣 pic.twitter.com/4CUkHZfE9h — Rob Friedman (@PitchingNinja) 2024年8月27日

泰萊斯最終用16球完成0.2局投球任務，投出1次觸身球，被敲1安，失掉1分。泰倫茲這顆好球引發網友熱議，有人形容這是「本季最壞的好球」。

據大聯盟官網報導，小熊本場比賽有21支安打和8次盜壘成功，是1912年6月28日紐約巨人隊以12：3打敗波士頓勇士隊後，首度有球隊達成此數據。單場8次盜壘成功，也是1913年6月9日對布魯克林道奇隊後，小熊隊史首見。