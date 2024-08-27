MLB／小熊打爆海盜寫2項百年紀錄 「本季最爛好球」令人傻眼
小熊隊今天以18：8血洗海盜隊，比賽中發生有趣一幕，海盜第9局換上一壘手泰萊斯（Rowdy Tellez）消化比賽，他投出一顆「小便球」完全沒進九宮格，不料主審竟判好球，小熊打者威斯頓（Patrick Wisdom）表情相當無奈。
小熊打線6局上狂攻8分，讓比賽失去懸念，9局上1出局海盜推出泰萊斯消化比賽，第一球是42英里小便球，明顯未進好球帶，結果卻被判定為好球，威斯頓立刻回頭和主審爭論，露出無奈表情繼續打擊，結果他還被觸身球砸中。
泰萊斯最終用16球完成0.2局投球任務，投出1次觸身球，被敲1安，失掉1分。泰倫茲這顆好球引發網友熱議，有人形容這是「本季最壞的好球」。
據大聯盟官網報導，小熊本場比賽有21支安打和8次盜壘成功，是1912年6月28日紐約巨人隊以12：3打敗波士頓勇士隊後，首度有球隊達成此數據。單場8次盜壘成功，也是1913年6月9日對布魯克林道奇隊後，小熊隊史首見。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言