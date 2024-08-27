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MLB／賈吉沒收全壘打超美技 洋基捕手開心有能爬牆的隊友

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
賈吉憑藉沒收全壘打美技成為比賽焦點。 路透
賈吉憑藉沒收全壘打美技成為比賽焦點。 路透

洋基隊今天以5：2擊敗國民隊，主砲賈吉（Aaron Judge）雖未開砲，全壘打支數停留在51轟，但憑藉沒收全壘打美技仍成為比賽焦點，總教練布恩（Aaron Boone）笑說：「我把那個沒收全壘打守備稱之為他的本季第52轟。」

精彩畫面發生在第4局，洋基先發投手柯特斯（Nestor Cortes）在一出局、一壘有人時碰上查帕洛（Andrés Chaparro），他掃向中外野方向的飛球一路遠颺，眼看就要出牆，賈吉抓準時機的跳接，手套在牆頭上攔到這球，再傳一壘抓到出局數，精彩守備讓轉播驚呼連連。

查帕洛這球擊球初速99.4哩、仰角27度，飛行距離389呎，而國民主場中左外野全壘打距離為377呎，這一球足以越過全壘打牆，被賈吉硬生生沒收。

布恩笑說，這記守備美技堪比第52轟的出現，「他的能力真的太強，雖然今晚對手有辦法把他擊出的球留在場內，但他也以其他方式還以顏色，這提醒了大家，他在其他方面也做得很好。」洋基捕手威爾斯（Austin Wells）也大力稱讚：「看他跳起來，把那球撈回來，真的太瘋狂了，能擁有一位可以爬牆、接住可能的全壘打球的隊友真的太棒了。」

查帕洛也只能折服，「打到瞬間，我就覺得這球打得很好、有機會出牆，我以為會是全壘打，真的對他的守備很驚訝，看到他接到那球，我心想『哇！真的接得超好。』」

洋基 賈吉

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