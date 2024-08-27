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MLB／大谷翔平挑戰兩大日本神獸紀錄 8項數據有望創個人新高

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

道奇隊日本球星大谷翔平先前以126場，創下史上最速「40轟40盜」紀錄，接下來將挑戰史無前例「45轟45盜」和「50轟50盜」壯舉。大谷也有望挑戰鈴木一朗松井秀喜兩大日本球員紀錄，並刷新8項自己單季最佳數據。

日媒「Full-Count」指出，大谷正在和勇士隊重砲歐蘇納（Marcell Ozuna）展開國聯三冠王爭奪戰。大谷8月打擊率下滑被超越；最近打點大進補與歐蘇納並列第1（歐蘇納今天進帳2打點，又獨居第1）。大谷距離個人單季100打點紀錄只差6分，有望打破松井秀喜2005年的116打點紀錄。

大谷翔平目前累積40盜，有望打破2001年鈴木一朗創下的單季56盜。儘管按進度來算，整季他只有49次盜壘；不過自從被擺在第一棒後，大谷盜壘數大幅增加，近34場盜壘成功17次，如果按照這個進度，有望在剩下31場達到56次盜壘成功。

報導提到，大谷8項數據將創個人單季新高，除盜壘已超越，還有2021年46轟、100打點、103得分及80支長打，以及2022年160支安打和30支二壘打、去年的325壘打數。

大谷翔平 松井秀喜 鈴木一朗

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