MLB／費城人哈波再見安氣走太空人 在現場的76人安比德喊讚

費城人隊今天主場對上太空人隊，兩大分區第一對決，吸引了同在費城效力76人隊的NBA球星安比德（Joel Embiid）也到場觀看比賽。兩隊一路鏖戰至第10局，費城人靠著老將強打哈波（Bryce Harper）1記再見安打送回隊友，最終3：2拿下系列賽首勝。

4局上太空人率先開張，卡瑞提尼（Victor Caratini）選到4壞球保送上壘，再靠著甘莫（Ben Gamel）、梅耶斯（Jake Meyers）適時敲安，造成一三壘有人情形，最後惠特科姆揮出帶2分打點的二壘安打將隊友送回本壘，創造他們本場比賽唯一1次得分。

費城人在後兩局做出回應，5局下面對太空人投手布蘭柯（Ronel Blanco）紅中偏下的滑球，馬許（Brandon Marsh）直接夯出左外野陽春砲，接著6局下哈波先攻佔二壘，再靠著卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）安打追平比分。

兩隊後續維持2：2比分直到延長賽，10局下哈波展現強打實力，在一二壘有人情況下，抓住明星終結者海德（Josh Hader）的內角伸卡球，大棒一揮往右邊方向掃去。這記滾地球穿過二壘手防線，讓隊友史瓦柏（Kyle Schwarber）也成功跑回本壘結束比賽，終場費城人就以3：2險勝太空人。

Bryce Harper rings the bell for the @Phillies! 🔔 #Walkoff pic.twitter.com/GgnkcrGeuE — MLB (@MLB) 2024年8月27日

哈波敲出再見安後振臂聳肩慶祝，此時鏡頭也切到安比德，只見他拿起手機錄下這精采瞬間，接著點頭表示認可。這場比賽哈波3打數敲2安，貢獻1分1打點和2次4壞球保送，賽後打擊率來到2成77、上壘率3成67，長打率則是5.24。