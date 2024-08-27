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MLB／海盜巨型游擊手24E後移防中外野 總管認實驗失敗

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
身高201公分的海盜隊游擊手克魯茲（O'Neill Cruz），即將離開游擊防區，改守中外野。 美聯社
身高201公分的海盜隊游擊手克魯茲（O'Neill Cruz），即將離開游擊防區，改守中外野。 美聯社

身高201公分的海盜隊游擊手克魯茲（O'Neill Cruz），即將離開游擊防區，總教練薛爾頓（Derek Shelton）今天賽前表示，將他移往中外野，對他本人及球隊來說都有好處。

海盜二壘手岡薩雷斯（Nick Gonzales）在今天離開傷兵名單，因應這項異動，今天面對小熊隊之戰，基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）鎮守游擊防區，克魯茲則是以指定打擊身分出賽。

薛爾頓賽前談到接下來的守位安排，他表示克魯茲將移防外野，「以現況來說，我們將視他為中外野手，我們強烈相信這對他、對球隊來說都是一次很棒的機會，我們的想法是這樣，我相信他也會接受。」

克魯茲本季在游擊守備率0.939，已出現24次失誤，包括12次接球失誤、12次傳球失誤，失誤數排名聯盟第二，僅次於紅人隊的克魯茲（Elly De La Cruz）。

海盜強調，看得到克魯茲在游擊防區所做的努力，包括特守都是他的例行課表一部分。總經理薛寧頓（Ben Cherington）表示，「我希望在球隊上升的同時，也給他機會試試看，讓他盡可能留在他最優勢的守備位置，游擊就是一開始的目標，我們的預期是如果今年他可以成為一位平均水準的游擊手或是比這更好，那當然最有利，但我們認為現在已經獲得足夠資訊，去相信他在中外野可以有更好的機會。」

克魯茲 小熊隊 海盜

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