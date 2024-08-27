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MLB／波拉斯遭蒙哥馬利砲轟 史奈爾聲援：他是值得尊敬的人

聯合新聞網／ 綜合報導
蒙哥馬利。 美聯社
蒙哥馬利。 美聯社

巨人隊塞揚強投史奈爾（Blake Snell）與響尾蛇隊蒙哥馬利（Jordan Montgomery）都是「吸血鬼經紀人」波拉斯（Scott Boras）休賽季失敗案例，蒙哥馬利近日重砲批評波拉斯；史奈爾則對此不以為然。

蒙哥馬利去年主投188.2局，防禦率3.20，季後賽表現活躍，幫助遊騎兵隊奪冠，不料他進入自由市場後沒得到大約，3月底才和響尾蛇簽「1+1」合約，年薪2500萬美元。史奈爾上季奪下國聯賽揚獎，開季前才拿到巨人2年6200萬美元合約，不只薪水不如預期，這2位強投都因太晚簽約錯過春訓，導致開季表現不佳。

史奈爾7月找回王牌身手，蒙哥馬利表現太差被調往牛棚，他季初與波拉斯分道揚鑣，近期又開砲，「我與紅襪有過視訊通話，顯然波拉斯把事情搞砸了，我打算繼續前進，試著忘記這件事。」

史奈爾。 法新社
史奈爾。 法新社

史奈爾對蒙哥馬利的言論不以為然，「我和波拉斯的合作經歷很棒，他告訴我所有會發生的事，所有我收到的報價。因此我覺得他被批評是不公平的，我相信這些批評不是事實。」

「我看見蒙哥馬利的掙扎，但他最終簽下合約，這是他的選擇。我不知道他還得到什麼報價，但我知道自己收到的所有報價。看到他那樣說，我感到難過，因為在我看來，波拉斯是值得尊敬的人」史奈爾說。

除蒙哥馬利和史奈爾外，波拉斯另外2位大咖客戶小熊隊貝林傑（Cody Bellinger）和巨人隊查普曼（Matt Chapman）合約也不如預期，史奈爾認為，「這可能是沒球隊積極簽球員的自由市場，這很糟糕，我們努力爭取合約，但市場就是市場，你無法控制他，不能因現狀感到沮喪，只需要繼續投球。」

史奈爾 波拉斯

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