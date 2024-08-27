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MLB／賈吉一壘打破關千安里程碑 還秀沒收全壘打+雙殺美技

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
賈吉演出沒收全壘打美技完成精彩雙殺，讓各大社群網站都瘋狂。 路透
賈吉演出沒收全壘打美技完成精彩雙殺，讓各大社群網站都瘋狂。 路透

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天面對國民隊砲管未開火，但也讓對手全壘打減1，第4局查帕洛（Andrés Chaparro）擊出的深遠飛球眼看就要出牆，被他倚在牆邊美技沒收，還抓到回壘不及的跑者，演出精彩雙殺，讓各大社群網站都瘋狂，大聯盟官方X說：「大家都知道他會打全壘打，但你們知道他也會沒收全壘打嗎？」

洋基今天展開與國民3連戰，以5：2旗開得勝，柯特斯（Nestor Cortes）先發6.2局被敲4安打、失1分奪勝，洋基打線出現3轟，擔當第一棒的托瑞斯（Gleyber Torres）首局首打席開砲，捕手威爾斯（Austin Wells）在第6局敲出陽春砲，第8局輪到奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）也貢獻一發陽春砲。

柯特斯的投球原本在第4局就可能遇到大麻煩，當時一出局、一壘有人，查帕洛掃向中外野方向的飛球一路遠颺，眼看就要出牆，賈吉抓準時機的跳接，手套在牆頭上攔到這球，再傳一壘抓到出局數，精彩守備讓轉播驚呼連連。

查帕洛這球擊球初速99.4哩、仰角27度，飛行距離389呎，而國民主場中左外野全壘打距離為377呎，這一球足以越過全壘打牆，被賈吉硬生生沒收。

賈吉今天4打數敲出1安打，為出現在第9局的一壘打，這也是他的大聯盟生涯第1000支安打，全壘打產量則是停留在本季51轟、生涯308轟，生涯安打有超過3成是全壘打有夠駭人。

影片

https://twitter.com/MLB/status/1828221768487567677

賈吉

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