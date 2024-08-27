MLB／拒當薪水小偷自願少領400萬美元 達比修有說明原因

教士隊日籍強投達比修有近日因家中私事暫時離隊，據《The Athletic》報導，他離隊期間自願不領薪水，為教士省下400萬美元（約新台幣1.28億）薪水。達比修今天在社群媒體發文說明原因。

達比修自5月29日後就未再出賽，當時因腹股溝拉傷進入傷兵名單，後續又因手肘發炎延後復出時間，7月以私事為由暫時離隊，7月6日被放進限制名單，8月23日才被轉至15天傷病名單，他昨天投3局模擬賽，投了54球。

《The Athletic》報導指出，教士總管普瑞勒（A.J. Preller）曾提議讓達比修進60天傷病名單，讓他繼續領薪水，但被達比修拒絕。普瑞勒直呼不記得有選手進入限制名單、不領取薪水的例子，他說，「這對我來說是獨特的事。」

對此，達比修今天在X發文解釋，「希望大家不要誤會，我不是因為受傷無法上場，才不領薪水；而是無法去球場訓練或隨隊遠征。這種情況下，總管普瑞勒仍打算把我放進60天傷病名單，並支付薪水，我對此很感激。」

達比修去年2月與教士簽6年1.08億美元，本季年薪約1500萬美元，他本季共出賽11場，主投56.1局送出53K，防禦率3.20，每局被上壘率1.07。