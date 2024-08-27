MLB／歷史誕生！簡森1場比賽打2隊 連名人堂都來收球衣

大聯盟史上首見的畫面，就在今天發生，前藍鳥、現紅襪捕手簡森（Danny Jansen）因為一場保留比賽，成為史上第一位同場為兩隊出賽的選手，連古柏鎮名人堂人員都前來領收他的球具準備放入博物館，簡森透露：「我今天穿了兩件球衣，一件會交給名人堂，一件自己收藏。」

奇妙場面的出現因一場6月的保留比賽，當時簡森隸屬藍鳥，比賽在2局上他的打席進行到1好0壞時因雨暫停，改到今天進行保留比賽，而簡森已被交易到紅襪。

根據規章7.02(h)所述，球隊准予推派在比賽保留當下不在陣中的選手，紅襪教頭柯拉（Alex Cora）決定成就歷史，推派簡森擔任捕手，蹲捕第一打席就是自己當初留下1好球的打席，藍鳥推出瓦修（Daulton Varsho）接手，2顆好球遭到三振。由於接手當下還不到2好球，任何打擊結果都會紀錄在接手打者帳上，瓦修必須自己承擔。

簡森此役有不少家人、好友到場，也是為了見證歷史時刻而來，他的名字第一次出現在大螢幕上時，照片還是帶著藍鳥球帽；「藍鳥版」的簡森出現在先發打線上，以先發捕手亮相，紀錄上是0打席，「紅襪版」的簡森則是替補捕手，4打數敲出1安打。

他透露，「一開始我沒有意識到這會是紀錄，我不覺得這在以前沒有發生過。」直到新聞曝光，收到許多簡訊，「每個人都在說歷史即將發生，這感覺真的很奇怪，我沒想過我會參與這樣的歷史。」

他打算收藏此役的記錄表或是打序卡，「當然，畢竟是第一次，我從來都不是對記錄表瘋狂的人，但這真的挺酷，所以我會偶爾看一下吧！」此外，名人堂人員也已向他表明想收藏他的球具，簡森說：「我今天穿了兩件球衣，我會給他們一件、自己留一件，」至於他在6月比賽開始時所穿的藍鳥球衣是否還在？他說：「我覺得應該是不在了啦！但我會試試看能否弄到。」