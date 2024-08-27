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MLB奇特紀錄 詹森成為史上首位單場效力兩隊球員

中央社／ 波士頓26日綜合外電報導
美國職棒大聯盟MLB今天出現一項奇特紀錄，波士頓紅襪捕手詹森（Danny Jansen）成為史上首位在同一場比賽效力兩隊的球員。路透社
美國職棒大聯盟MLB今天出現一項奇特紀錄，波士頓紅襪捕手詹森（Danny Jansen）成為史上首位在同一場比賽效力兩隊的球員。路透社

美國職棒大聯盟MLB今天出現一項奇特紀錄，波士頓紅襪捕手詹森（Danny Jansen）成為史上首位在同一場比賽效力兩隊的球員。

這個奇特紀錄要從6月26日的因雨延賽說起。當天紅襪於主場迎戰多倫多藍鳥，比賽進行到2局上、1人出局，一壘有人且詹森打擊，球數1好0壞時，賽事因雨中斷，比賽保留到8月26日同場地再戰。

當時詹森穿的是藍鳥球衣，在這場比賽的官方紀錄簿上，他以藍鳥隊先發第7棒打者、捕手的身分出賽。

但兩個月過去，詹森的身分已經不同，因為藍鳥與紅襪進行球員交易，詹森7月27日以後改穿紅襪球衣。

今天這場恢復進行的保留比賽，從當時比賽中斷時的戰況打起，也就是2局上詹森打擊。

但詹森已經轉隊到紅襪，藍鳥換上瓦休（DaultonVarsho）代打，同時詹森以紅襪捕手身分蹲捕，瓦休最終在這個打席遭三振出局。

兩隊打完前6局都沒有得分，直到7局上，藍鳥打者斯普林格（George Springer）扛出左外野陽春砲，讓球隊取得1比0領先。

到8局上，藍鳥強棒小葛雷諾（Vladimir GuerreroJr.）和隊友巴傑（Addison Barger）接連敲安，藍鳥就以4比0領先紅襪。

進入8局下，紅襪打者杜南（Jarren Duran）擊出左外野陽春砲，但之後球隊攻勢熄火，最終藍鳥就以4比1取勝。

詹森成為大聯盟史上首位在同場比賽效力兩隊的球員，他今天繳出4打數1支安打，那是於5局下敲出的中外野一壘安打。

29歲的詹森7月底從藍鳥交易到紅襪後，棒球界就開始討論這項紀錄的可能。紅襪總教練柯拉（AlexCora）先前就表示，為了滿足所有期待這項紀錄發生的人，他會把詹森排上場。

藍鳥

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