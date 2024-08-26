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MLB／讚嘆道奇MVP三連星打線 光芒教頭：只能選擇毒藥

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平(左)、貝茲(右)。 美聯社
大谷翔平(左)、貝茲(右)。 美聯社

道奇隊今天與光芒隊進行3連戰最終場，貝茲（Mookie Betts）擊出超前兩分砲，幫助道奇以3：1氣走光芒。光芒總教練凱許（Kevin Cash）也表達面對道奇打線的困難之處。

8局下光芒推出左投勒夫雷迪（Richard Lovelady）對決道奇「MVP三連星」，勒夫雷迪先對大谷翔平投出觸身球，遭主場球迷狂噓，接著面對貝茲馬上被敲逆轉兩分砲，最終吞下敗投。

光芒總教練凱許受訪時形容，面對道奇打線的艱難之處，「這就像選一瓶毒藥，你可以用左投對付大谷翔平和弗里曼（Freddie Freeman），我覺得勒夫雷迪近期的投球狀態，能給我們最大獲勝機會。」

光芒系列賽首戰以3：7輸球，昨天在延長賽以9：8險勝，今天輸球後也輸掉系列賽。對此凱許表示，「我感覺3場比賽都有機會打出關鍵一擊或投出關鍵球，我們做到1次，但另外2次沒成功，讓人感到沮喪。」

目前光芒戰績65勝65敗，距離美聯龍頭洋基隊11.5場勝差，落後美聯外卡第3的雙城隊7場。道奇隊則有大聯盟最佳戰績78勝53敗，領先國聯西區第2的響尾蛇隊3場。

光芒 大谷翔平 弗里曼 貝茲 道奇

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