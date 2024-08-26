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MLB／戰力榜道奇重返第1、洋基第2 官網讚嘆大谷翔平和賈吉

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉(左)、大谷翔平(右)。 截圖自大聯盟官方X
賈吉(左)、大谷翔平(右)。 截圖自大聯盟官方X

大聯盟官網公布最新一期球隊戰力排名，道奇隊在大谷翔平近期瘋狂表現下，從第4名上升至第1；洋基隊也重返第2。

大谷翔平今天3打數無安打，只靠觸身球上壘，不過他前天敲出再見滿貫砲，達成史上最速單季「40轟40盜」，昨天又敲出逆轉兩分砲，繼續朝史無前例「50轟50盜」目標前進，道奇近10戰奪下7勝，78勝53敗是目前大聯盟最佳。

官網記者雷奇（Will Leitch）提到，「當我們幾10年後回憶起大谷的故事，談論那些令人難以置信的事時，別忘記他達成40轟40盜隔天，就進行TJ手術後首次牛棚練投。」

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）近期瘋狂開轟，本季已累積51發，有望再度刷新紀錄，洋基戰力排名也從第3升回第2。報導中提到，賈吉正在做的事，可能是棒球史上前所未見，他正在創造棒球史上最偉大的右打者賽季。

費城人隊則從榜首降至第3，4至10名依序是金鶯、釀酒人、太空人、守護者、響尾蛇、教士、皇家。

大谷翔平 洋基 賈吉 道奇

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