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MLB／白襪本季最速100敗成歷史第2 球員無奈喊「沒救」

聯合新聞網／ 綜合報導
白襪今天吞下了例行賽第100敗，不僅是今年最快100敗的球隊，更是自1916年以來最速。 法新社
白襪今天吞下了例行賽第100敗，不僅是今年最快100敗的球隊，更是自1916年以來最速。 法新社

白襪本賽季表現堪稱災難，今天4：9輸給老虎後，他們吞下了例行賽第100敗，不僅是今年最快100敗的球隊，更是自1916年以來最速。如此糟糕表現也讓陣中球員無奈喊「沒救了。」

目前大聯盟最快速達成例行賽100敗的是1916年的運動家，用130場達標，白襪則是131場位居第2，但白襪仍有機會「挑戰」單季最多敗場的紀錄。該紀錄是大都會隊在1962年創下，共計120敗，如果白襪維持當前勝率23.7%，季末將能達到123敗。而近年最慘的紀錄則是金鶯2018年創下的115敗。

「我們（球隊）已經談論這件事1整年了，現在做甚麼都沒用了，這不是我們想要的處境。」白襪明星外野手班寧坦迪（Andrew Benintendi）說道：「就像代理總教練塞茲摩爾（Grady Sizemore）說的那樣，除非我們贏得總冠軍，否則一切都不重要了，我想大家正在前進。」

白襪今年的失敗賽季和前任總教練葛里佛（Pedro Grifol）脫不了關係，在一波21連敗後他也遭到解雇，留下28勝89敗爛攤子。塞茲摩爾則是在8月初接手，不過至今仍未見白襪好轉。

MLB 白襪

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