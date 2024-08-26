MLB／白襪本季最速100敗成歷史第2 球員無奈喊「沒救」
白襪本賽季表現堪稱災難，今天4：9輸給老虎後，他們吞下了例行賽第100敗，不僅是今年最快100敗的球隊，更是自1916年以來最速。如此糟糕表現也讓陣中球員無奈喊「沒救了。」
目前大聯盟最快速達成例行賽100敗的是1916年的運動家，用130場達標，白襪則是131場位居第2，但白襪仍有機會「挑戰」單季最多敗場的紀錄。該紀錄是大都會隊在1962年創下，共計120敗，如果白襪維持當前勝率23.7%，季末將能達到123敗。而近年最慘的紀錄則是金鶯2018年創下的115敗。
「我們（球隊）已經談論這件事1整年了，現在做甚麼都沒用了，這不是我們想要的處境。」白襪明星外野手班寧坦迪（Andrew Benintendi）說道：「就像代理總教練塞茲摩爾（Grady Sizemore）說的那樣，除非我們贏得總冠軍，否則一切都不重要了，我想大家正在前進。」
白襪今年的失敗賽季和前任總教練葛里佛（Pedro Grifol）脫不了關係，在一波21連敗後他也遭到解雇，留下28勝89敗爛攤子。塞茲摩爾則是在8月初接手，不過至今仍未見白襪好轉。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言