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33歲左投打拚10年收大聯盟通知 「棒球是最棒的工作」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

小聯盟、獨立聯盟打滾10年，33歲左投菲格（Brady Feigl）不放棄的信念來自「棒球是我所做過最棒的工作」，今天他等到圓夢的一刻到來，海盜隊決定將他升上大聯盟，菲格生涯首度站上這個舞台。

菲格未在大聯盟選秀上榜，2013年10月與勇士隊簽下一紙合約，陸續效力過勇士、遊騎兵隊，也曾透過規則五選秀轉戰教士隊，最高層級3A，2022年起轉戰獨立聯盟大西洋聯盟、效力過3支球隊，直到今年與海盜簽下小聯盟合約重返美職體系。

菲格本季在3A出賽33場（1場先發）、51.2局，取得7勝2敗、防禦率3.83，昨天海盜3A教頭培瑞茲（Miguel Perez）煞有其事請他去通知全隊開會，讓他覺得怪怪的，果然培瑞茲在會議中公布他升上大聯盟的好消息。菲格說：「儘管已經有一點預感，但還是被嚇到了，我真的很開心今天可以站在這裡。」

菲格過去在勇士、遊騎兵時都曾升上3A，就差臨門一腳，他說：「我知道自己曾與大聯盟多麼接近，也知道自己還有能力挑戰。」他的直球均速超過93哩，滑球、曲球都有不錯轉速，加上變速球的運用，被評估有擔任長中繼或專門對付左打的能力。

打拚10年站上大聯盟舞台，他說：「這對我來說意義重大，過去10年所流的血、淚、汗，如今都獲得回報。」

菲格過去就曾躍上新聞版面，但這是因為一則奇聞，除了這位1990年12月27日出生的左投菲格外，還有一位同名同姓、1995年11月27日出生的右投菲格（Brady Feigl），在2018年選秀會上被運動家隊挑中，兩人身高都是193公分且長相神似，都開過TJ韌帶置換手術且由同一位醫生執刀，兩人做過DNA檢測證實並無血緣關係，但同樣都有53%機率為德國後裔。

勇士 培瑞茲 大聯盟

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