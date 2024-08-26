快訊

陳佩琪涉「利用兒子開人頭公司」 北市聯醫調查結果出爐

U15世界盃／中華隊6局下攻4分絕地逆轉奪季軍 劉任右奪防禦率王

蘇利文明訪陸 學者：北京將要求施壓民進黨別過度挑釁

MLB／金鶯牛棚本季第5次上演「帽子接轟」 締造另類「創舉」引熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
金鶯投手培瑞茲用帽子收下隊友烏力亞斯關鍵追平三分砲。 路透社
金鶯投手培瑞茲用帽子收下隊友烏力亞斯關鍵追平三分砲。 路透社

金鶯今天在主場迎戰太空人發生有趣畫面，投手培瑞茲（Cionel Perez）在牛棚收下隊友烏力亞斯（Ramon Urias）關鍵追平三分砲，不過並非使用手套，而是帽子。這球過後他也達成本季第5次帽子接轟的「創舉」，讓球迷和網友都直呼「不可思議」。

5局下1出局一二壘有人時烏力亞斯上場打擊，面對日籍好手菊池雄星擊出中左外野三分砲，球一路飛向牛棚，培瑞茲看準位置後輕鬆將帽子擺出，球隨即像開導航一般掉入洞中，培瑞茲也舉手慶祝。有趣的是，這個畫面不只發生過1次，包含這球在內，他本季已經5度上演「帽子戲法」了，也讓球迷笑稱：「這應該被加入大聯盟紀錄當中！」

不過金鶯在這發三分砲後1分難求，後面幾局接連遭到壓制，太空人則是靠著布萊格曼（Alex Bregman）和狄亞茲（Yainer Diaz）背靠背開轟陽春砲拉開比分，最終3：6金鶯不敵太空人。

菊池雄星今天主投5.2局掉3分。 美聯社
菊池雄星今天主投5.2局掉3分。 美聯社

這場比賽輸掉後，目前金鶯以76勝56負位居美聯東區第2，落後洋基1.5場勝差。對於金鶯而言接下來每一戰都相當重要，關乎能否進入季後賽，抑或是從外卡開始挑戰。

Perez Urias 培瑞茲 烏力亞 金鶯

相關新聞

MLB／大谷挨觸身球痛到抱頭 貝茲開轟「不讓他一人扛」

連兩天的開轟秀後，大谷翔平今天砲管回歸寧靜，3打數沒有安打，第8局的觸身球一度令人心驚，幸好事後檢查並無大礙，貝茲（Mo...

MLB／賈吉雙響砲跨越第3度50轟賽季 索托對他有野望：73轟！

洋基隊今天以10：3擊敗洛磯隊，煙火秀模式超華麗，賈吉（Aaron Judge）個人雙響砲，一口氣達到50、51轟，第7...

MLB／痛到跪下！洋基主審遭「怪力男」斷棒擊中脖子 經檢查出現腦震盪

洋基今天主場對上落磯發生意外，「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）敲安時球棒斷裂擊中後方主審馬赫利（Nick Mahrley），導致他受傷退場。大聯盟官方賽後表示，馬赫利經檢查有腦震

MLB／大谷翔平敲生涯最短轟 道奇教頭：猜錯球路還是出牆

大谷翔平的本季第41轟，無力率領道奇隊取勝，但幫助隊友克蕭（Clayton Kershaw）躲過敗投，今天賽後談到大谷的...

MLB／轉戰大聯盟首年勝投兩位數 今永昇太日本史上第9人

靠著日本隊友鈴木誠也的雙響砲助威，今永昇太以7局優質先發拿下本季第10勝，同時防禦率也降到3.08。 今永昇太今年以4年5300萬美元的價碼從日職轉戰大聯盟，若加上球隊選擇權，最高合約可達到5年

MLB／金鶯牛棚本季第5次上演「帽子接轟」 締造另類「創舉」引熱議

金鶯今天在主場迎戰太空人發生有趣畫面，投手培瑞茲（Cionel Perez）在牛棚收下隊友烏力亞斯（Ramon Urias）關鍵追平三分砲，不過並非使用手套，而是帽子。這球過後他也達成本季第5次帽子接

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。