MLB／金鶯牛棚本季第5次上演「帽子接轟」 締造另類「創舉」引熱議

金鶯今天在主場迎戰太空人發生有趣畫面，投手培瑞茲（Cionel Perez）在牛棚收下隊友烏力亞斯（Ramon Urias）關鍵追平三分砲，不過並非使用手套，而是帽子。這球過後他也達成本季第5次帽子接轟的「創舉」，讓球迷和網友都直呼「不可思議」。

5局下1出局一二壘有人時烏力亞斯上場打擊，面對日籍好手菊池雄星擊出中左外野三分砲，球一路飛向牛棚，培瑞茲看準位置後輕鬆將帽子擺出，球隨即像開導航一般掉入洞中，培瑞茲也舉手慶祝。有趣的是，這個畫面不只發生過1次，包含這球在內，他本季已經5度上演「帽子戲法」了，也讓球迷笑稱：「這應該被加入大聯盟紀錄當中！」

Ramón Urías ties it up with a 3-run homer.



And Cionel Pérez caught ANOTHER long ball in his cap! pic.twitter.com/8c0VM8haE0 — MLB (@MLB) 2024年8月26日

不過金鶯在這發三分砲後1分難求，後面幾局接連遭到壓制，太空人則是靠著布萊格曼（Alex Bregman）和狄亞茲（Yainer Diaz）背靠背開轟陽春砲拉開比分，最終3：6金鶯不敵太空人。

菊池雄星今天主投5.2局掉3分。 美聯社

這場比賽輸掉後，目前金鶯以76勝56負位居美聯東區第2，落後洋基1.5場勝差。對於金鶯而言接下來每一戰都相當重要，關乎能否進入季後賽，抑或是從外卡開始挑戰。