快訊

民調／柯文哲崩盤 盧秀燕獲藍白相挺緊追賴清德

小草錢真好賺？ 林延鳳爆柯文哲5月扛4300萬現金買房

桃園機捷傳騷動！男裸上身搭車威嚇員警「滾」 乘客奔跑閃避

MLB／恐怖！史丹頓斷棒直擊裁判頸部 腦震盪先暫停執法

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

洋基今天以10：3擊敗洛磯隊，比賽中出現恐怖一幕，史丹頓Giancarlo Stanton）打擊時斷棒擊中主審頸部，他因此退場，賽後診斷出腦震盪，還需持續觀察。

此役擔任主審的裁判為41歲的馬利（Nick Mahrley），史丹頓在第4局打席出棒後球棒斷裂，直接朝主審而去，這球先打飛面罩後再打到頸部，畫面怵目驚心，而他隨後也被擔架抬離場，送往醫院檢查治療。

大聯盟隨後表示，檢查結果有腦震盪，還需持續觀察，至少本周第一波系列賽不會安排他執法。

史丹頓賽後談到意外場面臉色一沉，「我有看了重播畫面，他完全沒有任何埋怨，我在打擊區上、往一壘路上，都沒有聽到他有哀嚎聲之類的，我相信他會沒事。」

賈吉（Aaron Judge）表示，全隊都為他祈禱，希望他一切安好，「裁判是份艱難的工作，你必須在一瞬間做出判決，整場比賽可能因為好壞球有兩隊會朝你咆哮，只能盡力做到最好，還要面對可能朝頭部飛來的球棒，看到他被抬離場真的令人難受。」

Giancarlo Stanton 史丹頓 賈吉

延伸閱讀

MLB／賈吉雙響砲跨越第3度50轟賽季 索托對他有野望：73轟！

MLB／他在打電動嗎？賈吉連4天開轟 洋基奪3連勝

MLB／賈吉48轟出爐再拚60 柯爾6局0失分率隊1安打完封守護者

MLB／當紅炸子雞對決！大谷賈吉誰更讓人興奮 大聯盟官方也無解

相關新聞

MLB／賈吉雙響砲跨越第3度50轟賽季 索托對他有野望：73轟！

洋基隊今天以10：3擊敗洛磯隊，煙火秀模式超華麗，賈吉（Aaron Judge）個人雙響砲，一口氣達到50、51轟，第7...

MLB／大谷挨觸身球痛到抱頭 貝茲開轟「不讓他一人扛」

連兩天的開轟秀後，大谷翔平今天砲管回歸寧靜，3打數沒有安打，第8局的觸身球一度令人心驚，幸好事後檢查並無大礙，貝茲（Mo...

MLB／大谷翔平敲生涯最短轟 道奇教頭：猜錯球路還是出牆

大谷翔平的本季第41轟，無力率領道奇隊取勝，但幫助隊友克蕭（Clayton Kershaw）躲過敗投，今天賽後談到大谷的...

MLB／轉戰大聯盟首年勝投兩位數 今永昇太日本史上第9人

靠著日本隊友鈴木誠也的雙響砲助威，今永昇太以7局優質先發拿下本季第10勝，同時防禦率也降到3.08。 今永昇太今年以4年5300萬美元的價碼從日職轉戰大聯盟，若加上球隊選擇權，最高合約可達到5年

MLB／恐怖！史丹頓斷棒直擊裁判頸部 腦震盪先暫停執法

洋基今天以10：3擊敗洛磯隊，比賽中出現恐怖一幕，史丹頓（Giancarlo Stanton）打擊時斷棒擊中主審頸部，他...

MLB／鈴木誠也雙響砲助今永昇太奪第10勝 日本球星聯手寫歷史

今永昇太今天僅用99球主投7局送出3次三振，被擊出4支安打，包括兩發陽春砲，掉了2分，這讓他的防禦率下降到3.08；鈴木誠也則是火力贊助，5打數3安打，轟出雙響砲和1支三壘安打，兩人聯手幫助球隊以14

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。