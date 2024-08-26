MLB／恐怖！史丹頓斷棒直擊裁判頸部 腦震盪先暫停執法
洋基今天以10：3擊敗洛磯隊，比賽中出現恐怖一幕，史丹頓（Giancarlo Stanton）打擊時斷棒擊中主審頸部，他因此退場，賽後診斷出腦震盪，還需持續觀察。
此役擔任主審的裁判為41歲的馬利（Nick Mahrley），史丹頓在第4局打席出棒後球棒斷裂，直接朝主審而去，這球先打飛面罩後再打到頸部，畫面怵目驚心，而他隨後也被擔架抬離場，送往醫院檢查治療。
大聯盟隨後表示，檢查結果有腦震盪，還需持續觀察，至少本周第一波系列賽不會安排他執法。
史丹頓賽後談到意外場面臉色一沉，「我有看了重播畫面，他完全沒有任何埋怨，我在打擊區上、往一壘路上，都沒有聽到他有哀嚎聲之類的，我相信他會沒事。」
賈吉（Aaron Judge）表示，全隊都為他祈禱，希望他一切安好，「裁判是份艱難的工作，你必須在一瞬間做出判決，整場比賽可能因為好壞球有兩隊會朝你咆哮，只能盡力做到最好，還要面對可能朝頭部飛來的球棒，看到他被抬離場真的令人難受。」
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