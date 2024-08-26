MLB／痛到跪下！洋基主審遭「怪力男」斷棒擊中脖子 經檢查出現腦震盪

洋基今天主場對上落磯發生意外，「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）敲安時球棒斷裂擊中後方主審馬赫利（Nick Mahrley），導致他受傷退場。大聯盟官方賽後表示，馬赫利經檢查有腦震盪情形，將無法在下個系列賽執法。

這一幕發生在5局下半，1出局一二壘有人情況下輪到史丹頓打擊，他抓到投手岡博（Austin Gomber）偏內角的彈指曲球，揮棒掃向左外野三不管地帶。不過因承受不住揮擊力道，球棒發生斷裂，在慣性驅使下向主審馬赫利飛去，並擊中了他的脖子，連面罩也被打飛。

馬赫利被斷棒打中後痛苦的跪倒在地，洋基下一名打者齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）和防護員也隨即上前關心。最後他被抬上擔架離場，現場觀眾也拍手歡呼為他打氣。在經過檢查後，大聯盟官方指出馬赫利有腦震盪情形，將缺陣下個系列賽。

Home plate umpire Nick Mahrley took a splintered Giancarlo Stanton bat to the throat and is being carted off



Hoping he's all good 🙏 pic.twitter.com/Z85ZDMahI1 — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) 2024年8月25日

裁判組組長、同時擔任一壘審的哈德森（Marvin Hudson）隨後接替主審位置，本場比賽也由3名裁判完成剩餘賽事。最終洋基靠著包含「法官」賈吉（Aaron Judge）雙響砲在內的單場5轟，以10：3輕取落磯，拿下系列賽最後1勝。

「希望他（馬赫利）能盡快康復，」賈吉說道：「他們（裁判）的工作很艱難，整場比賽中，你要面對兩邊板凳區對於好球和壞球的怨聲，並在瞬間做出決定。球員們可能會對你生氣，而你卻要盡力而為，最後他被球棒打到側邊頭部。看到他被抬出去很不容易，但希望一切安好。」史丹頓也在賽後受訪時也談到這次意外，「馬赫利就像個冠軍一樣面對這場意外，我想他會順利的。」

48歲的馬赫利在2007年成為小聯盟裁判，並在2023年賽季前升為大聯盟全職裁判。在他因傷缺陣後，大聯盟將從3A徵召裁判替補空缺。