MLB／賈吉雙響砲跨越第3度50轟賽季 索托對他有野望：73轟！

洋基隊今天以10：3擊敗洛磯隊，煙火秀模式超華麗，賈吉（Aaron Judge）個人雙響砲，一口氣達到50、51轟，第7局還與在他前後棒次的索托（Juan Soto）、史丹頓（Giancarlo Stanton）上演連3打席開轟，索託對他的表現大感不可思議，直呼挑戰73轟也不是不可能。

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賈吉此役先在首局炸裂兩分砲，接著在第7局敲出陽春砲。他成為史上第5位生涯擁有3個以上50轟賽季的選手，加入貝比魯斯（Babe Ruth）4次、麥奎爾（Mark McGwire）4次、索沙（Sammy Sosa）4次、羅德里奎茲（Alex Rodriguez）3次的行列。

賈吉說得淡然，他說自己的目標是成為一位好打者、好隊友，現在在做的事，就是盡力幫助球隊贏球，「等到球季結束之後，這些數字自然會達到該到的地方。」

AARON JUDGE. ANOTHER HOME RUN. pic.twitter.com/mAc6KbcTaC — MLB (@MLB) 2024年8月25日

總教練布恩（Aaron Boone）說，自己在賽季中所碰到的對手球隊選手、教練們，常常被問每天看著賈吉是什麼感覺，「老實說，我己經用光所有詞彙，接下來前往華盛頓（明起對國民隊3連戰）的路上，我要再翻翻看同義詞庫。」

賈吉下一個追逐目標將是自己在2022年62轟打下的美聯紀錄，索托對他有更大野望，就是邦茲（Barry Bonds）保持的單季73轟紀錄，「如果說這個聯盟有誰可以辦到，我覺得那一定是他。」