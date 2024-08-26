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MLB／大谷挨觸身球痛到抱頭 貝茲開轟「不讓他一人扛」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平遭到觸身球讓道奇虛驚一場。 路透社
大谷翔平遭到觸身球讓道奇虛驚一場。 路透社

連兩天的開轟秀後，大谷翔平今天砲管回歸寧靜，3打數沒有安打，第8局的觸身球一度令人心驚，幸好事後檢查並無大礙，貝茲（Mookie Betts）在這之後隨即補上兩分砲，道奇隊終場以3：1擊敗光芒隊。

大谷此役前3打席都未能上壘，結果依序為右外野飛球出局、三振、左外野平飛球出局，道奇5局下靠赫南德茲（Enrique Hernandez）陽春砲開張分數，光芒則在7局上德魯卡（Jonny DeLuca）開轟追平。

1：1局面進入第8局，光芒左投勒夫雷迪（Richard Lovelady）登板，91.8哩的伸卡球砸在大谷左手上，他當場痛到丟掉球棒、抱頭跑了一小段距離，隨後緊抓著左手、面露痛苦表情。大谷續留場上，貝茲隨後就補上兩分砲，讓他可以快速回到休息室。

大谷翔平遭遇觸身球痛到雙手抱頭。 路透社
大谷翔平遭遇觸身球痛到雙手抱頭。 路透社

貝茲表示，自從自己傷癒回歸之後，打擊狀態一直沒有很穩定，「但我希望可以盡我所能幫助球隊贏球，希望幫助翔平，一起帶領球隊往奪冠的目標前進。」談到開轟打席，他說：「每個打席都很重要，但當時翔平上壘了，我希望可以改變戰局，很幸運地辦到了。」

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）賽後帶來大谷的傷情更新，X光檢查結果並無大礙，但他也坦言自己嚇到了，「真的很恐怖，這種事往往都會讓你緊張到屏住呼吸，幾個月前貝茲就經歷過一次，幸運的是這次是打在比較靠近前臂的位置，如果是打到手上的小塊骨頭，可能就要休6周了吧！真的太恐怖了。」

大谷翔平左手遭受觸身球。 路透社
大谷翔平左手遭受觸身球。 路透社

勒夫雷迪今天不僅對大谷投出觸身球，孟西（Max Muncy）也是苦主，而據日本媒體報導，他的社群網站X當下就湧入許多惡評，賽後帳號直接消失，Instagram帳號則是仍然存在。

大谷翔平遭遇觸身球表情痛苦。 路透社
大谷翔平遭遇觸身球表情痛苦。 路透社

光芒 貝茲 道奇

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