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MLB／轉戰大聯盟首年勝投兩位數 今永昇太日本史上第9人
靠著日本隊友鈴木誠也的雙響砲助威，今永昇太以7局優質先發拿下本季第10勝，同時防禦率也降到3.08。
今永昇太今年以4年5300萬美元的價碼從日職轉戰大聯盟，若加上球隊選擇權，最高合約可達到5年8000萬美元。雖然聲勢與合約金額遠遠不如天價加入到其的山本由伸，但今永昇太開季以來就持續上演驚奇之旅，讓小熊直呼物超所值。
轉戰大聯盟第一年就拿下10勝，今永昇太成了日本史上第9位有如此表現的投手，前面8人分別是1995年野茂英雄、2002年石井一久、2007年松坂大輔、2010年高橋尚成、2012年達比修有、2014年田中將大、2016年前田健太、2023年千賀滉大。其中以達比修有的16勝為最高。
「我的投球計畫是想辦法投出預計的目標局數，然後繼續前進。」今永昇太說。
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