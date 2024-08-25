MLB／鈴木誠也雙響砲助今永昇太奪第10勝 日本球星聯手寫歷史

今永昇太今天僅用99球主投7局送出3次三振，被擊出4支安打，包括兩發陽春砲，掉了2分，這讓他的防禦率下降到3.08；鈴木誠也則是火力贊助，5打數3安打，轟出雙響砲和1支三壘安打，兩人聯手幫助球隊以14比2大勝邁阿密馬林魚隊。

根據《OptaSTATS》的數據，小熊隊成為大聯盟歷史上首支在同場比賽中，同時有一名日本打者敲出3支長打，且有一名日本投手奪下勝投的球隊。這場勝利也讓小熊隊取得了三連勝，目前戰績為65勝65敗，離國聯第3張外卡的位置有5場勝差。

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鈴木誠也在1局上就從馬林魚隊先發投手貝洛佐（Valente Bellozo）手中敲出一支中外野的陽春砲，幫助小熊隊取得1比0的領先；隨後3局上，他再次鎖定對方失投球，轟出446英呎遠的超大號兩分砲，本季全壘數累積18支。

鈴木誠也雙響砲。 路透社

至於今永昇太則是順利取得本季第10勝，成為日本職棒輸出美國大聯盟後第9位首年勝投達兩位數的投手。

2️⃣ AB = 2️⃣ HR



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「過去幾場比賽我看球看得很準，」鈴木誠也透過翻譯表示，「今天沒什麼特別的，只是結果很棒，我想繼續保持下去。而談到近期從指定打擊轉擔任右外野手，鈴木誠也則認為，「參與到比賽之中顯然要容易得多，你會感受到比賽的動力。」