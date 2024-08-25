聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／大谷翔平敲生涯最短轟 道奇教頭：猜錯球路還是出牆
大谷翔平的本季第41轟，無力率領道奇隊取勝，但幫助隊友克蕭（Clayton Kershaw）躲過敗投，今天賽後談到大谷的全壘打，對於他一邊進行投手復健，同時又在場上連連開砲，直呼已經不知道該說什麼。
道奇今天打到延長10局以8：9不敵光芒隊，大谷面對光芒先發投手先發投手布萊德利（Taj Bradley），第3打席掃出右外野兩分砲，當時將比分從4：5落後逆轉為6：5領先，這一支全壘打飛行距離338呎，寫下大谷生涯最短轟。
道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）指出，大谷當時的身體反應是預期對方會投直球，結果這球掉下來，但他的揮擊還是很棒，有辦法把這球帶到全壘打牆外。
道奇由左投克蕭先發5局被敲9安打、失5分，而讓他可以不用帶著敗投資格退場的原因，正視是谷這發全壘打。「說再多都不夠。」克蕭表示，「我不知道還能說什麼，每一晚他所辦到的事情都如此特別，尤其他現在還在進行投手復健，努力回到投手丘上，這真的太令人印象深刻。」
大谷今天賽前才進行練投，這也是他在去年9月手肘韌帶動刀後首度站上投球丘投球。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言