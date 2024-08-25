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MLB／大谷翔平敲生涯最短轟 道奇教頭：猜錯球路還是出牆

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平撈出短距離全壘打，回本壘時還露出逗趣表情 路透社
大谷翔平撈出短距離全壘打，回本壘時還露出逗趣表情 路透社

大谷翔平的本季第41轟，無力率領道奇隊取勝，但幫助隊友克蕭（Clayton Kershaw）躲過敗投，今天賽後談到大谷的全壘打，對於他一邊進行投手復健，同時又在場上連連開砲，直呼已經不知道該說什麼。

道奇今天打到延長10局以8：9不敵光芒隊，大谷面對光芒先發投手先發投手布萊德利（Taj Bradley），第3打席掃出右外野兩分砲，當時將比分從4：5落後逆轉為6：5領先，這一支全壘打飛行距離338呎，寫下大谷生涯最短轟。

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）指出，大谷當時的身體反應是預期對方會投直球，結果這球掉下來，但他的揮擊還是很棒，有辦法把這球帶到全壘打牆外。

道奇由左投克蕭先發5局被敲9安打、失5分，而讓他可以不用帶著敗投資格退場的原因，正視是谷這發全壘打。「說再多都不夠。」克蕭表示，「我不知道還能說什麼，每一晚他所辦到的事情都如此特別，尤其他現在還在進行投手復健，努力回到投手丘上，這真的太令人印象深刻。」

大谷今天賽前才進行練投，這也是他在去年9月手肘韌帶動刀後首度站上投球丘投球。

克蕭 道奇

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