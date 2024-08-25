MLB／道奇10局吞敗…大谷狙擊超大位移指叉 轉播嚇到破音

大谷翔平的本季第41轟、兩分砲，逆轉的劇本最終成為泡影，道奇隊在第9局領先失守，第10局凱利（Joe Kelly）遭卡波雷拉（Jose Caballero）敲出兩分砲，道奇終場以8：9不敵光芒隊，5連勝畫下句點。

道奇與光芒的3連戰第2戰，大谷翔平4打數敲出2安打，面對光芒先發投手先發投手布萊德利（Taj Bradley），大谷首打席就敲安打，第2打席靠捕手妨礙打擊上壘，第3打席則是掃出右外野兩分砲，也將比分逆轉為6：5。

40/40 is so yesterday.



Shohei Ohtani's quest for a 50/50 season has begun 😳 pic.twitter.com/6kqH9ecL3P — MLB (@MLB) 2024年8月25日

大谷第41轟出爐，大聯盟官方X貼出影片寫著：「40轟40盜已如往事，大谷追逐50轟50盜之旅展開。」畫面也顯示，布萊德利遭到狙擊的92.2哩指叉球位移刁鑽，卻還是被大谷怪力撈成全壘打，連轉播看了都破音驚喊：「哎呀呀！這一球其實投得很好！」

道奇由左投克蕭（Clayton Kershaw）先發5局被敲9安打、失5分，首局就被4支安打串聯攻下4分大局，第5局再遇危機，故意保送形成滿壘後，被洛伊（Josh Lowe）以高飛犧牲打攻下光芒的第5分。

Junior Caminero ties this game up in the 9th 😤 pic.twitter.com/14xXItjcgY — MLB (@MLB) 2024年8月25日

道奇4局下先靠貝茲（Mookie Betts）二壘打開張分數，赫南德茲（Teoscar Hernandez）隨後敲出兩分砲，5局下羅哈斯（Miguel Rojas）的安打先追回1分，大谷兩分砲逆轉戰局，繞壘後在本壘等著他的羅哈斯鬼臉相迎，大谷也做出鬼臉表情回應流露童心，這一轟幫助克蕭從敗投資格變勝投資格退場，但最終無緣迎接勝投。

道奇7局下羅哈斯敲陽春砲，一度擴大為7：5領先，但光芒在第8局先追回1分，9局上卡米奈羅（Junior Caminero）陽春砲幫助光芒以7：7逼平進入延長賽突破僵局，10局上再由卡波雷拉炸裂兩分砲決定最終勝負，大谷10局下擔任首位打者，敲出右外野飛球遭到接殺，無法再一次複製英雄降臨的劇本，道奇最終僅在10局下追回1分。