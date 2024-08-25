MLB／繼續轟！大谷逆轉兩分砲 一棒助克蕭敗投轉勝投資格

大谷翔平在挑戰空前「50轟50盜」的偉大航程中持續駛進，今天面對光芒隊之戰在第5局敲出兩分砲，本季第41轟出爐。

道奇與光芒的3連戰，昨天在系列賽首戰剛靠大谷的再見滿貫砲取勝，今天大谷再用長程砲火震懾對手，首打席就敲安打，第2打席靠捕手妨礙打擊上壘，第3打席則是狙擊先發投手布萊德利（Taj Bradley）92.2哩的指叉球，掃出右外野兩分砲，也將比分逆轉為6：5。

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道奇由左投克蕭（Clayton Kershaw）先發5局被敲9安打、失5分，首局就被4支安打串聯攻下4分大局，第5局再遇危機，故意保送形成滿壘，被洛伊（Josh Lowe）以高飛犧牲打攻下光芒的第5分。

道奇4局下先靠貝茲（Mookie Betts）二壘打送回一壘上的大谷開張分數，赫南德茲（Teoscar Hernández）隨後敲出兩分砲，5局下羅哈斯（Miguel Rojas）的安打先追回1分，大谷兩分砲逆轉戰局，也幫助克蕭從敗投資格變勝投資格退場。