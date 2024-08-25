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MLB／訪問大谷被淋得一身濕 美女記者笑答「還我美髮費用」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平以再見滿貫砲的方式完成單季40轟、40盜偉業，賽後卻讓場邊主持人華森(右)淋得一身濕。 路透社
大谷翔平以再見滿貫砲的方式完成單季40轟、40盜偉業，賽後卻讓場邊主持人華森(右)淋得一身濕。 路透社

大谷翔平昨天完成單季40轟、40盜偉業，且是以再見滿貫砲的方式成為致勝英雄，賽後卻讓場邊主持人華森（Kirsten Watson）淋得一身濕，大谷無情取笑，華森則是笑答等等要找「兇手」羅哈斯（Miguel Rojas）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）要美髮造型費用。

大谷昨天在9局下滿壘時敲出再見滿貫砲，達陣40轟，賽後在場邊接受華森的採訪，隊友冷不防從他身後淋了一大桶水，包括翻譯艾爾頓（Will Ireton）及華森都遭殃。

華森表示，這是她第一次在場邊訪問被淋到全濕，「但從事這份工作，這本來就是會碰到的狀況，所以毫無問題。」她透露，羅哈斯當時馬上就跟她道歉，「我告訴他，別擔心，不用在意。」她也說：「這件事顯示了他是多麼紳士的一個人，他會注意到其他人的狀況，我想這也是他向我道歉的原因。」

大谷翔平接受英雄洗禮，卻「連累」了翻譯和主持人。 路透社
大谷翔平接受英雄洗禮，卻「連累」了翻譯和主持人。 路透社

華森表示，當時大家都在笑，包括大谷翔平，「但這不是任何人的錯，沒有人需要道歉。」被問到是否要向羅哈斯、赫南德茲索討美髮沙龍費用，她笑說：「我還沒談到這件事，但我等等就去要。」

大谷翔平 赫南德茲

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