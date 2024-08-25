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MLB／完成40轟40盜隔天 大谷翔平術後首度上丘練投10球

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平賽前進行練投。 美聯社
大谷翔平賽前進行練投。 美聯社

完成「40轟40盜」的隔天，道奇隊日籍球星大谷翔平還有心心念念的事，今天賽前站上投手丘練投10球，大聯盟官網形容是「投手大谷」復健跨出重大一步。

大谷今天賽前練投身影吸引關注，因為這是他在去年9月手肘韌帶動刀後，首度站上投手丘練投，Dodgers Nation社群寫著：「就在這個男人完成40轟40盜的隔天，他心中唯一想的事是盡快回到完整體。」

大谷因手肘韌帶手術本季封印投手角色，專心在打擊區上發揮，球團已多次強調今年他無論如何都不會在比賽中重啟投球，包括季後賽也不例外，「投手大谷」的正式復出就是明年球季。

專職打者的大谷，本季還有望挑戰史無前例的「50轟50盜」，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）也相當看好，「我覺得他會完成，比賽還有滿多場，困難的地方在於明知這是有機會完成的紀錄，但不要視為唯一的目標，他是帶著幫助球隊贏球的信念去接受挑戰。」

大谷翔平 羅伯茲 道奇

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