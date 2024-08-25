MLB／大谷40轟球被他扔上看台 光芒外野手恭喜球迷致富

大谷翔平昨天以堪比電影更戲劇化的方式完成單季40轟、40盗，道奇球團賽後卻得發出「全壘打球協尋公告」，這球被光芒隊中外野手希瑞（Jose Siri）順手一扔送上觀眾席，今天他解釋，並不知道這是特殊紀錄，「就只是因為我們被再見了，所以我把球丟給球迷。」也恭喜這位幸運球迷有機會一夕致富。

大谷翔平昨天賽前累積39轟、39盜，先在4局下盜壘成功，搞定第40盜，9局下兩出局、滿壘關鍵時刻站上打擊區，面對第一球就出棒，打向中外野出牆，以再見滿貫砲華麗完成40轟。

SHOHEI OHTANI WITH A WALK-OFF GRAND SLAM TO BECOME THE FIRST DODGER IN FRANCHISE HISTORY TO JOIN THE 40/40 CLUB. pic.twitter.com/VvRxCYbaS1 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2024年8月24日

意外畫面隨之出現，這球正好落在全壘打牆附近，有球迷手套一度已碰到球但未能接牢，讓這顆價值連城的紀念球再回到場內，以為道奇這回不須協商如何「贖」回，但希瑞撿起這球後順手丟上觀眾席，道奇賽後為找回這顆球而傷腦筋。

「我當時沒想什麼，我不知道這是40轟、40盗。」希瑞今天賽前被問及為何將這球又丟上觀眾席，他表示，並不知道這是重大紀錄，「只是因為比賽結束了，我們被再見了，所以我把球丟給球迷，恭喜那位球迷，希望他可以享受致富的樂趣。」